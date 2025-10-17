比亞迪擬赴西班牙設廠

快訊

經濟日報／ 記者陳湘瑾／綜合報導

大陸電動車龍頭比亞迪擬將西班牙作為興建其在歐洲第三間工廠的首選地點，因看好當地製造成本低及清潔能源網路。外媒指出，比亞迪在西班牙建車廠，將提升其與特斯拉的競爭力，同時將支持西班牙成為電動汽車生產主要中心。

路透引述消息人士，比亞迪尚未公布任何最終決定，也仍在考慮其他國家。新工廠最終決定將在今年年底前作出，且需要得到大陸監管機構批准。

西班牙目前是歐洲第二大汽車生產國，自2020年宣布一項50億歐元計畫以來，該國利用歐盟疫情救濟資金吸引電動汽車和電池製造業，包括德國福斯汽車、大陸奇瑞汽車和寧德時代等業者。

受益於歐洲對新能源汽車的政策支持力度比較大，尤其是對混合動力車型的關稅並未提升，比亞迪混合動力車型在歐洲市場受歡迎程度越來越高，今年前八個月，比亞迪在歐洲的銷量比去年同期增長280%。今年4月，比亞迪在歐洲市場的銷量更是首次超越特斯拉。

比亞迪執行副總裁李柯今年9月曾透露，比亞迪的目標是在三年內實現在歐洲銷售的汽車，全部在歐洲本土生產；比亞迪歐洲特別顧問曾表示，隨著比亞迪未來幾年在歐洲的汽車產量持續增長，公司還必須在歐洲生產汽車電池，而能源成本會是關鍵競爭力因素之一。

目前，比亞迪首家整車工廠正於匈牙利建設，初始計劃年產能15萬輛，最終年產能可達30萬輛，計劃於今年年底建成投產，比亞迪歐洲總部也設於匈牙利，負責銷售與售後、車輛認證及測試、車型本土化設計與功能開發三大核心職能；另一方面，比亞迪在土耳其也正在建設工廠，預計於2026年建成投產。

