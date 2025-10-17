人民幣中間價 創一年新高

人民幣兌美元中間價昨（16）日報7.0968，為一年多來新高，升值27個基點。分析認為，近期人民幣偏強運行主要是受美元走弱、國內經濟表現符合預期及政策支持等因素推動，短期內人民幣仍將以穩中偏強運行為主，快速升值或大幅貶值風險不大。

中國人民銀行昨日授權中國外匯交易中心公布，人民幣對美元中間價報7.0968，較前一交易日上調27個基點，為2024年10月15日以來新高。

21世紀經濟報導指出，拉長時間線來看，人民幣兌美元中間價年內已累計升值逾900基點，在岸人民幣年內升值2.4%，離岸人民幣升值2.8%。

結合近期人民幣表現，北京商報引述東方金誠首席宏觀分析師王青指出，人民幣近期偏強運行主要是受美元走弱、大陸國內經濟表現符合預期及政策支持等因素影響，短期內人民幣將以偏強、穩定為主，快速升值或大幅貶值的風險不大，市場仍需關注美元走勢及人民幣中間價調控力度，當前穩匯率重心正向穩定CFETS等一籃子人民幣匯率指數轉移，有助於外貿企業穩定的外部環境。

從外部環境來看，上海證券報引述興業研究外匯商品部首席郭嘉沂分析，境內金融機構外匯存款年比增速突破6%至10%，顯示人民幣匯率已進入升值周期。郭嘉沂認為，此輪升值主要由美聯儲寬鬆政策帶來的美元走弱與利率下降驅動，預計至明年上半年人民幣仍將延續升值態勢。

廣發證券銀行分析師倪軍指出，美國政府「停擺」與全球政治不確定性增加，可能加快資金流向非美國市場，進一步支撐人民幣。

此外，東方金誠高級副總監白雪稱，第4季外部波動對出口的影響將逐步顯現，但以政策性金融工具加快推進為標誌的逆周期調節，將為經濟運行提供穩定支撐。充足的政策空間意味著經濟基本面仍是人民幣匯率的重要內在支撐。