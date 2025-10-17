瑞銀：陸第3季 GDP 增長放緩

大陸國家統計局將於20日公布第3季國內生產毛額（GDP）。瑞銀財富管理亞太區投資總監及宏觀經濟主管胡一帆昨（16）日公布最新報告估計，大陸第3季GDP年增速可能放緩至4.5%，第4季將放緩至4%左右，全年增長為4.7%。

胡一帆表示，總體而言，大陸剛結束的十一黃金周，顯示整體旅遊活動繼續增長，但人均支出疲軟。因此預期2025年下半年零售銷售年率將增長約3%，低於上半年的5%及2024年的3.5%。政策支持可能會繼續針對性地逐步推出，以緩解經濟放緩。

胡一帆指出，黃金周假期再次呈現出旅遊熱潮，主要旅遊景點人流密集，堪稱「人山人海」。境內出行人數與旅遊收入雙雙大幅高於2019年，但人均旅遊支出偏軟，低於2019年同期水準。

其中人均旅遊收入下滑。儘管旅遊需求旺盛，但黃金周期間日均旅遊收入年減 13%，較 2019 同期水準低 11%。大陸消費者越來越重視理性消費，在購買時更關注性價比，而不是衝動型消費或追求奢侈品所帶來的虛榮感。根據攜程和飛豬的數據，境內非一線城市的高品質酒店預訂熱度較去年增長逾90%，因為遊客如今更關心當地的美食和體驗，而非奢華享受。

零售額總體增長，呈現行業差異。按增值稅收入計算的零售銷售收入較去年同期增長4.5%，其中商品增3.9%，服務增長7.6%。受以舊換新補貼的影響，智慧家電銷售額年增14%。有機食品和中國文化相關的「國潮」服裝較去年同期分別增長28%和14%，反映了新消費趨勢，尤其是年輕一代。主要零售商和餐館的銷售額較去年溫和增長 2.7%。 由於缺乏重磅大片，電影票房遠低於去年同期的水準。

住房銷售仍然疲軟。黃金周期間，前30個城市的房地產銷售增長較去年同期跌12%，而9月同較去年同期增6%、8月較去年跌10%。然而，購房限制放寬之下一線城市住房銷售有所回升。