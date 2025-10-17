陸大舉擴建充電設施 七部委合推「三年倍增」方案

為進一步完善充電基礎設施、激發新能源汽車消費潛能，大陸國家發展改革委等七部委，聯合印發「行動方案」，目標到2027年底，在全大陸建成2,800萬個充電設施，提供超過3億千瓦的公共充電容量，滿足超過8,000萬輛電動汽車充電需求，實現充電服務能力的翻倍增長。

第一財經日報報導，「電動汽車充電設施服務能力『三年倍增』行動方案（2025—2027年）」（簡稱「行動方案」）明確將透過持續健全充電網路、提升充電效能、優化服務品質、創新產業生態，進一步提振消費信心，促進電動汽車更大範圍內購置使用。

為實現目標，「行動方案」部署實施五大專項行動，包括公共充電設施提質升級行動，居住區充電條件優化行動，車網互動規模化應用推廣行動，供電能力和供電服務改善行動，充電營運服務品質提升行動。

上觀新聞報導，「行動方案」指出，建設快充為主、慢充為輔、大功率充電，為有益補充的城市公共充電網路，實現城市各類停車場景全面覆蓋。

開展交流充電設施、服役8年以上老舊設施、800伏以下電壓平台充電設施的更新改造。

到2027年底，全國城市新增160萬個直流充電槍，其中包括10萬個大功率充電槍，尤其在高速公路服務區新建改建4萬個60千瓦以上「超快結合」充電槍，鼓勵建設大功率充電設施。

提高私人充電設施建設規模。推廣居住區「統建統服」（統一規劃、建設和營運）模式。

到2027年底，打造1,000個「統建統服」試點社區，實現私人充電樁接入量和安全管理水準大幅提升。

財聯社報導，華泰證券研報指出，隨著快充的逐步滲透，充電樁將逐步從交流樁（慢充）轉向直流樁（快充），直流樁也將從小功率向大功率邁進，預計大功率直流樁及產業鏈的需求增速將顯著高於行業，而大功率充電設施的加速滲透將為產業鏈帶來業績增量。

中國汽車工業協會最新數據顯示，今年前九月，新能源汽車產銷分別完成1,124.3萬輛和1,122.8萬輛，分別年增35.2%和34.9%，新能源汽車新車銷量達到汽車新車總銷量的46.1%。

新能源汽車出口175.8萬輛，年增89.4%。