會見蘋果CEO！大陸商務部長：維護中美經貿關係 需要雙方相向而行

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
大陸商務部部長王文濤（右），16日會見美國蘋果公司CEO庫克（左）。大陸商務部
大陸商務部部長王文濤（右），16日會見美國蘋果公司CEO庫克（左）。大陸商務部

大陸商務部部長王文濤，16日會見美國蘋果公司CEO庫克時表示，維護中美經貿關係總體穩定，需要雙方相向而行。希望美方與中方一道，以兩國元首通話重要共識為引領，通過平等對話協商尋找解決問題的辦法，為兩國企業開展合作提供更加穩定的預期和環境。

大陸商務部官網發布，雙方就中美經貿關係、蘋果公司在華業務發展等進行了交流。王文濤表示，在中美兩國元首戰略指引下，雙方經貿團隊5月以來舉行了四次會談，推動中美經貿關係回穩。近期中美經貿關係出現波動，主要原因是美方在馬德里經貿會談後，密集公布一系列對華限制措施，嚴重損害中方利益，破壞雙方經貿會談氛圍。

王文濤指出，大陸政府將堅定不移推進高水準對外開放，持續優化營商環境，讓外資企業共用大陸發展機遇。歡迎蘋果公司繼續深化對華合作，加大在華投入。

庫克表示，蘋果公司將繼續堅定紮根大陸、深耕大陸，積極參與大陸高品質發展。良好的美中經貿關係不僅對兩國意義重大，也有利於全球經濟穩定和發展，蘋果公司願為美中合作共贏貢獻積極力量。

