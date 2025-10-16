陸黑科技 奇瑞PHEV汽車橫渡長江創紀錄

大陸車企自主研發的插電式混合動力（PHEV）汽車16日在安徽省蕪湖市成功橫渡長江，這也是全球首款成功橫渡長江的量產汽車。

中新社報導，本次橫渡長江的車型為奇瑞汽車公司生產的縱橫G700，車輛從長江蕪湖段水域的黑沙洲渡口啟航，歷時22分鐘，成功抵達南壟汽渡渡口，航程1.48公里。

據科研人員介紹，此次挑戰的長江水域江面寬度約1.2公里，水流時速達5千米至10千米，水下亂流與漩渦交織，對車輛密封、動力輸出及姿態控制構成三重考驗。

該車型能順利通航，核心依賴一套多技術協同的「水陸適配系統」。整車採用一體式無孔密封車身設計，從源頭阻斷江水滲入；搭載的高壓碳化矽高轉速推進器，可提供穩定水下動力，使車輛保持約時速7公里的航速；6軸陀螺儀實時捕捉水流變化，動態調整車身平衡，確保行駛軌跡精準可控。

奇瑞縱橫G700是一款插電式混合動力（PHEV）車型，其動力系統是鯤鵬超能混動CDM-O系統：搭載2.0T混動專用發動機（熱效率達45.5%）與四電機組合，綜合功率665kW，綜合扭矩1135N•m，支援純電、混動等多種驅動模式，採800V高壓平臺：配備寧德時代4C神行電池，支援15C放電倍率，CLTC工況綜合續航達1,400公里，並具備10分鐘快充30%-80%的能力。

三電系統防護核心部件達到IP68級防水標準，涉水深度達970mm（空懸模式下），極端路況下穩定性強，電控智能四驅：傳統機械差速鎖升級為電控智慧分配系統，回應速度達0.01秒級，配合空氣懸架和CDC電磁減震器，兼顧越野通過性與公路舒適性。

作為奇瑞旗下豪華電混越野品牌的首款車型，G700以人民幣34.99萬元（約新台幣151萬元）起預售價格，主打性能+豪華，預售階段即創下24小時訂單超過3萬輛的成績。

縱橫G700在車尾處兩邊各配備了一個推進器，每個功率15kW，峰值功率18kW，轉速為每分鐘9000轉，總共可產生3000N的推力。這個推力相當於日常見到可以乘坐7-8人的快艇，而捷途縱橫G700車重3噸，這個推動力可以讓其在水中穩穩的航行，水中行進速度可以做到7公里/小時，水中行駛時長也在1小時以上。

此外，捷途汽車官方此前介紹，捷途縱橫G700配備了方舟技術。該技術可讓車輛實現水陸無縫切換，採用通道主動密閉+整車智慧感知，涉水部位借鑒了船舶級防鏽，配備軍工級渦輪推進器。滿載排水量4噸，吃水深度1.05米，最大航速4.5節，並通過6軸陀螺儀保證車輛在水中的平穩，成員艙耐水壓20千帕，耐水流5米/秒。與比亞迪仰望U8通過車輪驅動不同，捷途縱橫G700配備了專門的水中推進器來實現水陸兩棲功能。