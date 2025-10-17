快訊

準颱風「風神」與東北季風將共伴威脅台灣！這天降雨最明顯 光復連假天氣曝

市場憂AI泡沫化？ 台積電給了定心丸

兩人通話2.5小時…川普：將與普亭在匈牙利會面 盼結束俄烏戰爭

陸智慧手機市場 第3季年減3%

聯合報／ 記者謝守真／綜合報導

市場調研機構Omdia16日公布最新調查指，第3季中國大陸智慧型手機市場年減3%，市場仍處於調整階段，競爭格局愈發膠著，前段班廠商排名差距持續收窄。

據Omdia微信公眾號16日消息，上述調查顯示，今年第3季大陸智慧手機市場中，vivo以1180萬台的出貨量重回冠軍寶座，市占率18%。不過，與去年同期相比下跌9.23%。華為緊接著排名第2，出貨量1050萬台，跌2.78%，市占率16%。

而蘋果則延續上季漲勢，出貨量1010萬台，年增1%，排名相較去年同期上升2位，躋身市場前3名。排第4的小米出貨量跌1.96%至1000萬部；排第5的OPPO出貨量990萬部，按年持平。蘋果、小米及OPPO市占率均為15%。

Omdia分析師鍾曉磊指，儘管市場已連續2季回調，但跌幅的收窄，代表年初國家補貼計畫帶來的階段性出貨波動正在消退，市場節奏逐步回歸常態。同時，審慎的出貨節奏，為廠商提供健康的庫存水位，為第4季豐富的旗艦新品發布、「雙十一」電商旺季，以及新一輪補貼政策，預留了充足的備貨基礎。

鍾曉磊接著說，在此同時，廠商亦正進行更為長遠的戰略性部署，華為自今年年初的Pura X起，在其主要新品全面預裝Harmony OS 5.0系統，儘管這一措施短期對其系統使用體驗提出更高挑戰，並需集中投入資源優化軟體兼容，但在長遠的堅定執行下，仍有望為華為提供強力的生態護城河，尤其是在存量型市場競爭中。

他補充，主要廠商相繼在第3季更新其中低階產品線，在今年部分元件面臨漲價的背景下，廠商對於中低階機型的升級，顯得更為有針對性且務實。榮耀X70、紅米Note 15 Pro、vivo Y500、OPPO A6等新品的迭代方向趨同，均配備7,000mAh以上超大電池，並強化防水、防塵及抗摔性能。這體現廠商對電池技術進步的利用，同時也精準回應消費者對耐用性和可靠性的核心需求。

Omdia首席分析師侯林稱，儘管連續回調，但根據該機構的預測，2025全年大陸智慧型手機出貨在國補背景下預期實現溫和增長。本土品牌正透過外觀設計、電池、攝影機能力等來實現產品的差異化，並透過不斷升級的AI功能及用例強化用戶體驗，以吸引當地用戶，大陸用戶是全球已開發市場中對AI傾向性最強的消費群體。

市占率 電池 分析師

延伸閱讀

華為智慧表市占 全球第一

正新拓展大陸電動車版圖 已打入小鵬、理想、華為鏈 下一步瞄準小米

小米第三款車YU9 多張實車諜照曝光

無法去愛店了！自助點餐障礙多 日本嬤嘆：整個世界繞著智慧手機

相關新聞

陸大舉擴建充電設施 七部委合推「三年倍增」方案

為進一步完善充電基礎設施、激發新能源汽車消費潛能，大陸國家發展改革委等七部委，聯合印發「行動方案」，目標到2027年底，...

人民幣中間價 創一年新高

人民幣兌美元中間價昨（16）日報7.0968，為一年多來新高，升值27個基點。分析認為，近期人民幣偏強運行主要是受美元走...

淘寶雙11購物節 在台祭運費補貼

淘寶16日宣布，於台灣正式啟動雙11購物節。本次雙11購物節進一步瞄準無卡族、學生以及南台灣新客群，推出相關優惠補貼，平...

新能源車成廣交會亮點

第138屆中國進出口商品交易會（廣交會）15日在廣州開幕。新能源汽車展區成為亮點之一。不少新能源車企帶來智能新品與全場景...

陸智慧手機市場 第3季年減3%

市場調研機構Omdia16日公布最新調查指，第3季中國大陸智慧型手機市場年減3%，市場仍處於調整階段，競爭格局愈發膠著，...

比亞迪擬在西班牙 設歐第3間車廠

大陸電動車龍頭比亞迪擬將西班牙作為興建其在歐洲第三間車廠的首選地點，因看好當地製造成本低及清潔能源網絡。外媒指出，比亞迪...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。