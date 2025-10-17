陸智慧手機市場 第3季年減3%

市場調研機構Omdia16日公布最新調查指，第3季中國大陸智慧型手機市場年減3%，市場仍處於調整階段，競爭格局愈發膠著，前段班廠商排名差距持續收窄。

據Omdia微信公眾號16日消息，上述調查顯示，今年第3季大陸智慧手機市場中，vivo以1180萬台的出貨量重回冠軍寶座，市占率18%。不過，與去年同期相比下跌9.23%。華為緊接著排名第2，出貨量1050萬台，跌2.78%，市占率16%。

而蘋果則延續上季漲勢，出貨量1010萬台，年增1%，排名相較去年同期上升2位，躋身市場前3名。排第4的小米出貨量跌1.96%至1000萬部；排第5的OPPO出貨量990萬部，按年持平。蘋果、小米及OPPO市占率均為15%。

Omdia分析師鍾曉磊指，儘管市場已連續2季回調，但跌幅的收窄，代表年初國家補貼計畫帶來的階段性出貨波動正在消退，市場節奏逐步回歸常態。同時，審慎的出貨節奏，為廠商提供健康的庫存水位，為第4季豐富的旗艦新品發布、「雙十一」電商旺季，以及新一輪補貼政策，預留了充足的備貨基礎。

鍾曉磊接著說，在此同時，廠商亦正進行更為長遠的戰略性部署，華為自今年年初的Pura X起，在其主要新品全面預裝Harmony OS 5.0系統，儘管這一措施短期對其系統使用體驗提出更高挑戰，並需集中投入資源優化軟體兼容，但在長遠的堅定執行下，仍有望為華為提供強力的生態護城河，尤其是在存量型市場競爭中。

他補充，主要廠商相繼在第3季更新其中低階產品線，在今年部分元件面臨漲價的背景下，廠商對於中低階機型的升級，顯得更為有針對性且務實。榮耀X70、紅米Note 15 Pro、vivo Y500、OPPO A6等新品的迭代方向趨同，均配備7,000mAh以上超大電池，並強化防水、防塵及抗摔性能。這體現廠商對電池技術進步的利用，同時也精準回應消費者對耐用性和可靠性的核心需求。

Omdia首席分析師侯林稱，儘管連續回調，但根據該機構的預測，2025全年大陸智慧型手機出貨在國補背景下預期實現溫和增長。本土品牌正透過外觀設計、電池、攝影機能力等來實現產品的差異化，並透過不斷升級的AI功能及用例強化用戶體驗，以吸引當地用戶，大陸用戶是全球已開發市場中對AI傾向性最強的消費群體。