新能源車成廣交會亮點

第138屆中國進出口商品交易會（廣交會）15日在廣州開幕。新能源汽車展區成為亮點之一。不少新能源車企帶來智能新品與全場景解決方案，其技術表現展現了當前出口的良好勢頭。

中新社報導，據中國機電產品進出口商會數據，今年前8個月，代表綠色低碳轉型的新能源汽車實現了明顯增長。「2025年前三季度集團海外業務高速增長，歐洲、中亞、東南亞地區核心市場增速突出」。開沃新能源汽車集團海外業務中心副總經理張飛介紹，此次展出的無人駕駛Shuttle Bus與大VAN產品引發廣泛關注，前者融合無人駕駛技術與客車製造底蘊，適配封閉廠區及工業園區等場景；後者針對歐洲市場正向研發，計畫今年底全面上市，尤其大VAN產品在亮相巴黎、比利時車展時，歐洲客商普遍對其智能化水平高度認可。

他說，大陸在「電池、電機、電控」領域的技術領先，實現了彎道超車，純電車型在平順性、智能化上有優勢。開沃持續加碼研發，針對不同市場特性，推出定製化方案：如中亞市場車型強化電池熱管理技術和車身保溫性能，中東車型升級空調功率與隔熱性能等。

新能源汽車已成為中國汽車工業增長的強勁動力。中國汽車工業協會表示，在出口方面，今年1月至9月，新能源汽車出口表現搶眼，出口175.8萬輛，同比增長89.4%。

廣汽集團展台突出技術、科技及生態的優勢。三款參展車型覆蓋家庭、商務、城市通勤場景，其中展出的純電小轎車搭載了可實現24小時無明火的自研電池與夜視智駕系統。

值得關注的是，中國車企已從單一產品出口升級為「全場景能源解決方案」輸出。

開沃新能源汽車集團依托集團內光伏版塊資源優勢，聯合當地夥伴，為市場和客戶提供「光伏+儲能+充電」服務；東風柳州汽車有限公司在中東地區、東南亞交付乘用車時同步提供充電樁及安裝服務，商用車領域定製充電站與換電方案。