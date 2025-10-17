快訊

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

第138屆中國進出口商品交易會（廣交會）15日在廣州開幕。新能源車展區成為亮點之一。不少新能源車企帶來智能新品與全場景解決方案，其技術表現展現了當前出口的良好勢頭。

中新社報導，據中國機電產品進出口商會數據，今年前8個月，代表綠色低碳轉型的新能源汽車實現了明顯增長。「2025年前三季度集團海外業務高速增長，歐洲、中亞、東南亞地區核心市場增速突出」。開沃新能源汽車集團海外業務中心副總經理張飛介紹，此次展出的無人駕駛Shuttle Bus與大VAN產品引發廣泛關注，前者融合無人駕駛技術與客車製造底蘊，適配封閉廠區及工業園區等場景；後者針對歐洲市場正向研發，計畫今年底全面上市，尤其大VAN產品在亮相巴黎、比利時車展時，歐洲客商普遍對其智能化水平高度認可。 　

他說，大陸在「電池、電機、電控」領域的技術領先，實現了彎道超車，純電車型在平順性、智能化上有優勢。開沃持續加碼研發，針對不同市場特性，推出定製化方案：如中亞市場車型強化電池熱管理技術和車身保溫性能，中東車型升級空調功率與隔熱性能等。  

新能源汽車已成為中國汽車工業增長的強勁動力。中國汽車工業協會表示，在出口方面，今年1月至9月，新能源汽車出口表現搶眼，出口175.8萬輛，同比增長89.4%。 　　

廣汽集團展台突出技術、科技及生態的優勢。三款參展車型覆蓋家庭、商務、城市通勤場景，其中展出的純電小轎車搭載了可實現24小時無明火的自研電池與夜視智駕系統。

值得關注的是，中國車企已從單一產品出口升級為「全場景能源解決方案」輸出。

開沃新能源汽車集團依托集團內光伏版塊資源優勢，聯合當地夥伴，為市場和客戶提供「光伏+儲能+充電」服務；東風柳州汽車有限公司在中東地區、東南亞交付乘用車時同步提供充電樁及安裝服務，商用車領域定製充電站與換電方案。

能源 電池 車展

陸大舉擴建充電設施 七部委合推「三年倍增」方案

為進一步完善充電基礎設施、激發新能源汽車消費潛能，大陸國家發展改革委等七部委，聯合印發「行動方案」，目標到2027年底，...

人民幣中間價 創一年新高

人民幣兌美元中間價昨（16）日報7.0968，為一年多來新高，升值27個基點。分析認為，近期人民幣偏強運行主要是受美元走...

淘寶雙11購物節 在台祭運費補貼

淘寶16日宣布，於台灣正式啟動雙11購物節。本次雙11購物節進一步瞄準無卡族、學生以及南台灣新客群，推出相關優惠補貼，平...

新能源車成廣交會亮點

第138屆中國進出口商品交易會（廣交會）15日在廣州開幕。新能源汽車展區成為亮點之一。不少新能源車企帶來智能新品與全場景...

陸智慧手機市場 第3季年減3%

市場調研機構Omdia16日公布最新調查指，第3季中國大陸智慧型手機市場年減3%，市場仍處於調整階段，競爭格局愈發膠著，...

比亞迪擬在西班牙 設歐第3間車廠

大陸電動車龍頭比亞迪擬將西班牙作為興建其在歐洲第三間車廠的首選地點，因看好當地製造成本低及清潔能源網絡。外媒指出，比亞迪...

