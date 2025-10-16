美擬停購大陸食用油！陸官媒揶揄：搬石頭砸自己腳 難造成實質衝擊

中美貿易戰火再起，傳出可能美國擬「停止從中國進口食用油」，引發市場關注。大陸官媒央視旗下帳號「玉淵譚天」16日指出，美國此舉意在報復中國不買美國大豆，但這對中國影響有限，反而暴露自身大豆出口高度依賴中國的結構性問題，有「搬石頭砸自己腳」之嫌。中國2024年對美出口食用油僅約1000萬美元，即便美方停止進口，也難以對中方造成實質衝擊，美方此舉背後更多的是「無計可施」。

玉淵譚天16日在微信公眾號刊出上述這篇題為「從大豆到食用油，怎麼回事」的文章指出，這兩天，「譚主」幫美國算了一筆帳：美國再次挑起貿易戰，或令美國損失1600萬噸大豆訂單。不少美國媒體都引用了這個數據。

文章提到，美國政府在當地時間14日表示，正考慮「停止從中國進口食用油」，理由是中國故意不買美國大豆，導致美國豆農製造困境，美方希望以此報復，增加國內大豆消費量，同時打擊中方產業。

文章指出，從貿易數據來看，中國是全球最大的食用油消費國之一，2023年食用油對外貿易逆差高達10.96億美元，是2015年的4倍。中國整體上是「買很多，賣得少」的一方。在這樣的消費格局下，別國是否購買中國的食用油，對整體市場影響不大。因此，即便美方停止進口，也難以對中國食用油產業造成實質影響。

文章說，美國從中國主要進口的並非傳統食用油，而是「廢棄食用油」，是經過回收處理後，可作生物柴油等再生能源原料。美國需求量很大，同時美國也是中國廢棄食用油的最大出口市場。2024年，中國對美國出口的廢棄食用油約100多萬噸，出口規模達到10億多美元。美方所謂「不買中國食用油」，可能指的是「不買中國廢棄食用油」。專業人士分析，當前，隨著全球綠色發展水準不斷提高，廢棄食用油在國際市場「供不應求」。

玉淵譚天稱，美方所謂不買中國的食用油，看似能夠增加美國國內大豆消費量的「敘事」。其合理性可想而知。然而，美方明知如此，還要營造這樣的「敘事煙幕」，背後其實更多是對貿易戰給美國大豆等農業產業造成傷害的無計可施。

文章強調，真正能消化美國整粒大豆的國家，基本只有中國。一旦中國減少採購，美國的大豆體系就會立刻出現空缺。如今，美國對其最大市場的訴求仍置若罔聞，滿世界找大豆訂單，收效甚微。美國的這種行為，確實形成「搬石頭來砸自己的腳」的局面。文章認為，更準確的說法可能是，「石頭」搬起來，能夠砸向的目標，有且只有自己的腳。