聞泰子公司安世半導體捲出口風波 陸商務部回應了

大陸科技企業聞泰科技旗下子公司安世半導體（Nexperia）近日陷入中荷出口管制風波。大陸商務部16日表示，中方堅決反對荷蘭泛化國家安全概念、干涉企業內部運作，並將採取必要措施維護中國企業合法權益。大陸商務部批，荷方此舉與美方穿透規則高度相關，美方穿透原則是加害中企始作俑者，希望荷方堅持獨立自主。

16日下午，大陸商務部的例行記者會上，媒體提問稱，近日，中國半導體產業協會發表聲明，反對荷蘭當局干預聞泰科技旗下子公司安世半導體的營運。請問商務部對此有何評論，下一步將考慮採取哪些措施？

大陸商務部新聞發言人何咏前指，中方關注到有關情況，中方堅決反對荷方泛化國家安全概念，以行政手段直接插手企業內部事務。荷方此舉不僅違反契約精神與市場原則，還會嚴重損害荷蘭營商環境，害人害己。

何咏前提到，中方同時注意到荷蘭相關法院10月14日公開文件顯示，荷美雙方曾就穿透規則進行過溝通協調，美向荷提出更換安世半導體中方首席執行長及調整治理結構等要求，以免受穿透規則的制裁。中方已就美穿透規則明確表達立場，「我想再次強調的是，美此舉嚴重衝擊國際經貿秩序，嚴重破壞全球產業鏈、供應鏈安全穩定。荷方此舉是美穿透規則損害中國企業正當權益的明顯例證。」

何詠前進一步表示，美方的穿透規則是加害中企的始作俑者。希望荷方堅持獨立自主，能夠從維護中荷經貿關係，維護全球半導體供應鏈穩定出發，尊重客觀事實，堅持契約精神和市場原則，糾正錯誤做法，實際保護中國投資者正當權益，營造公平、透明、可預期的營商環境。中國將採取必要措施，堅決維護中國企業合法權益。

此前，聞泰科技12日晚間發表聲明稱，荷蘭政府以「國家安全」為由對安世半導體實施全球運營凍結，是地緣政治偏見的過度干預，而非基於事實風險評估，違背歐盟市場一貫倡導的市場經濟、公平競爭與國際經貿規則。安世半導體部分外籍管理層試圖通過法律程序改變股權結構，其訴求與荷蘭指令高度聯動，本質是藉政治壓力剝奪股東權利，公司對此行為予以譴責。