淘寶在台灣啟動雙11購物節 稱祭補貼「解決跨境電商購物痛點」

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
淘寶於台灣正式啟動雙11購物節，聯手中國信託推出補貼名額無上限的「新用戶運稅費通包大補貼」。圖為中信銀行支付金融事業處長陳德風，及淘寶天貓海外台日韓總經理劉慧娟。（圖／淘寶台灣分站提供）
淘寶於台灣正式啟動雙11購物節，聯手中國信託推出補貼名額無上限的「新用戶運稅費通包大補貼」。圖為中信銀行支付金融事業處長陳德風，及淘寶天貓海外台日韓總經理劉慧娟。（圖／淘寶台灣分站提供）

淘寶16日宣布，於台灣正式啟動雙11購物節。本次雙11購物節進一步瞄準無卡族、學生以及南台灣新客群，推出相關優惠補貼，平台並主打「用淘寶跨境貨到付款更划算」，吸引常在其他平台以更高價格購買淘寶貨的消費者。

據淘寶台灣分站，本次雙11購物節進一步瞄準無卡族、學生以及南台灣新客群，與中國信託合作，針對新用戶嘗試跨境購物最常卡關的「商品跨境運費」、「商品稅金」、「支付技術服務費」三大痛點，於雙11期間推出補貼名額無上限的「新用戶運稅費通包大補貼」。

該活動主打新用戶首筆訂單選擇「跨境貨到付款」，可享運費、稅費、服務費通包的優惠，還能在全台7-EVELEN門市先取貨再付款。搭配「新用戶專享人民幣1元」（約合新台幣4.2元）專區商品，首單可用不到5元的價格，享受免運、免稅、免服務費的跨境購物體驗。

今年淘寶雙11主打「用淘寶跨境貨到付款更划算」，吸引常在其他平台以更高價格購買「淘寶貨」的消費者。同時，為提升南台灣用戶滲透率，淘寶與南台灣門市數量最多的7-ELEVEN獨家合作推出跨境貨到付款服務。

此外，淘寶加速品牌國際化，在新加坡、泰國、澳洲、馬來西亞等20個市場同步啟動雙11購物節，推出當地專屬用戶活動，將「在萬能的淘寶上，什麼都買得到」的品牌定位向國際市場擴大推廣。

淘寶天貓台日韓總經理劉慧娟分析，海外跨境品牌及商品，因跨境模式不同於本地電商，在介面設計、選品推薦、支付、物流、客服及退貨等履約環節各有挑戰。這些挑戰，讓淘寶有更多機會針對不同客群的購買場景，創新出多元且具差異性的服務產品來優化用戶消費體驗。

她提到，淘寶近年專注投入資源，解決不同客群遭遇的各種跨境交易問題，成功帶動台灣市場連續5年保持雙位數成長。在全球跨境電商市場保持穩健增長的大趨勢下，今年也有信心能延續這個紀錄。

劉慧娟也表示，淘寶是全世界供給最豐富的平台，有超過20億件商品的選擇，且每周都有高達百萬新品在淘寶上推出。在台灣，現在消費者在其他平台或通路，以比較高的價格買到的商品，許多其實也都是來自淘寶商家，因此同樣商品，來淘寶買更划算。

