大陸電動車企業理想汽車 在香港設海外總部

香港投資推廣署今天公布，中國大陸電動車企業理想汽車已於今年初在港成立海外總部，現正計畫進一步拓展香港業務，擴大本地團隊，以及規畫全球發展工作。

署方表示，理想汽車在港設立海外總部的原先目的，是統籌研發、智慧財產權管理及國際供應鏈的全球化布局和拓展海外業務。

投資署助理署長李淑菁說，理想汽車是中國新能源汽車產業的標竿企業，其進駐將為香港的創科生態，特別是人工智慧（AI）和新能源汽車產業鏈，注入強大動力。

理想汽車金融合規總監王天琪說，香港作為國際金融中心和科技創新樞紐，可協助理想汽車在全球舞台實現更大的突破。

方天琪說，理想汽車的香港海外總部將承擔多重核心職能，包括作為海外投融資與資金管理中心、國際知識產權管理與技術標準輸出平台、全球研發協作樞紐、全球化人才招聘與培訓基地，以及國際供應鏈協調樞紐，發揮銜接大陸與全球市場的戰略核心支點作用。

理想汽車成立於2015年，至今累計交付車輛突破143萬輛。

近兩年來，中國電動車致力拓展香港市場，且取得不錯成績，打破了特斯拉（Tesla）原先獨占電動車市場的局面。目前在港的中國電動車品牌有比亞迪、Maxus（上汽大通）、極氪（吉利控股）、MG（上汽集團）、埃安（廣汽集團）、小鵬汽車等。

據統計，9月本地排名前10大的電動車品牌中，中國品牌占了6家，其中比亞迪排名首位，特斯拉排名第2，極氪排名第3。