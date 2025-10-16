快訊

被迫暫緩關緊資金水龍頭 Fed考慮停止縮表真正原因曝光

周杰倫罕見動怒！魔術師好友搞消失 「牽扯上億糾紛」內幕曝光

大陸電動車企業理想汽車 在香港設海外總部

中央社／ 香港16日電

香港投資推廣署今天公布，中國大陸電動車企業理想汽車已於今年初在港成立海外總部，現正計畫進一步拓展香港業務，擴大本地團隊，以及規畫全球發展工作。

署方表示，理想汽車在港設立海外總部的原先目的，是統籌研發、智慧財產權管理及國際供應鏈的全球化布局和拓展海外業務。

投資署助理署長李淑菁說，理想汽車是中國新能源汽車產業的標竿企業，其進駐將為香港的創科生態，特別是人工智慧（AI）和新能源汽車產業鏈，注入強大動力。

理想汽車金融合規總監王天琪說，香港作為國際金融中心和科技創新樞紐，可協助理想汽車在全球舞台實現更大的突破。

方天琪說，理想汽車的香港海外總部將承擔多重核心職能，包括作為海外投融資與資金管理中心、國際知識產權管理與技術標準輸出平台、全球研發協作樞紐、全球化人才招聘與培訓基地，以及國際供應鏈協調樞紐，發揮銜接大陸與全球市場的戰略核心支點作用。

理想汽車成立於2015年，至今累計交付車輛突破143萬輛。

近兩年來，中國電動車致力拓展香港市場，且取得不錯成績，打破了特斯拉（Tesla）原先獨占電動車市場的局面。目前在港的中國電動車品牌有比亞迪、Maxus（上汽大通）、極氪（吉利控股）、MG（上汽集團）、埃安（廣汽集團）、小鵬汽車等。

據統計，9月本地排名前10大的電動車品牌中，中國品牌占了6家，其中比亞迪排名首位，特斯拉排名第2，極氪排名第3。

理想汽車 香港 電動

延伸閱讀

蘋果攜比亞迪 攻智慧家居

割韭菜來了？台灣特斯拉 11 月起「頂級連線」收費 終結多年免費吃到飽！

交通違規與車禍頻傳 美調查特斯拉288萬輛車FSD系統

特斯拉平價車 分析師嫌貴

相關新聞

北京清華大學研發「玉衡」晶片 全球首款亞埃米級快照光譜晶片

北京清華大學電子工程系方璐教授團隊在智能光子領域取得重大突破，成功研製出全球首款亞埃米級快照光譜成像晶片「玉衡」，標誌著...

美擬停購大陸食用油！陸官媒揶揄：搬石頭砸自己腳 難造成實質衝擊

中美貿易戰火再起，傳出可能美國擬「停止從中國進口食用油」，引發市場關注。大陸官媒央視旗下帳號「玉淵譚天」16日指出，美國...

會見蘋果CEO！大陸商務部長：維護中美經貿關係 需要雙方相向而行

大陸商務部部長王文濤，16日會見美國蘋果公司CEO庫克時表示，維護中美經貿關係總體穩定，需要雙方相向而行。希望美方與中方...

陸黑科技 奇瑞PHEV汽車橫渡長江創紀錄

大陸車企自主研發的插電式混合動力（PHEV）汽車16日在安徽省蕪湖市成功橫渡長江，這也是全球首款成功橫渡長江的量產汽車。

瑞銀預估大陸第3季GDP增長 將放緩至4.5%

大陸國家統計局將於20日公布第3季國內生產毛額（GDP）。瑞銀財富管理亞太區投資總監及宏觀經濟主管胡一帆，16日估計大陸...

聞泰子公司安世半導體捲出口風波 陸商務部回應了

大陸科技企業聞泰科技旗下子公司安世半導體（Nexperia）近日陷入中荷出口管制風波。大陸商務部16日表示，中方堅決反對...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。