英將多家能源陸企列入制裁名單 陸外交部：已提出嚴正交涉

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
針對英國近日將多家中國能源企業列入制裁名單，以及美國呼籲北京當局停止從俄羅斯進口能源的言論，大陸外交部表示，中方對單邊制裁強烈不滿，已向英方提出嚴正交涉，並重申中國大陸與各國進行正常經貿合作屬正當合法，警告若權益受損將堅決反制。他強調，中方在烏克蘭危機議題上，一貫秉持客觀公正立場，光明磊落，有目共睹。

大陸外交部16日下午例行記者會上，路透記者問及，英國近日將中國煉油企業山東裕龍石化有限公司，和3家山東的港口營運商，以及北海液化天然氣有限責任公司等列入了受到制裁的實體名單。英方稱這些實體因支持俄羅斯能源產業而被列入制裁名單。中方對此有何評論？

大陸外交部發言人林劍回應，中方一貫反對沒有國際法依據、未經聯合國安理會授權的單邊制裁，對英方的相關做法強烈不滿，已向英方提出嚴正交涉。

林劍表示，在烏克蘭危機問題上，中方一直致力於勸和促談，中俄企業之間的正常交往合作不應受到干擾和影響。中方將採取必要措施，堅決維護自身的正當合法權益。

另，就美國總統川普近日表示，他已收到印度總理莫迪的保證，印度將停止從俄羅斯購買石油。川普在演說中補充，現在是時候讓中國也採取同樣的行動了。對此林劍回應，中方已多次就此議題顯示立場，中國與包括俄羅斯在內的世界各國進行正常的經貿能源合作，正當合法。美方的做法是典型的單邊霸凌和經濟脅迫，嚴重破壞國際經貿規則，威脅全球產業鏈供應鏈的安全與穩定。

林劍強調，中方在烏克蘭危機議題上，一貫秉持客觀公正立場，光明磊落，有目共睹，「我們堅決反對美方動輒拿中方說事，堅決反對對中方濫施非法單邊制裁和長臂管轄。如果中方的正當權益受到損害，中方必將堅決反制，堅定維護自身的主權發展和安全利益。」

