人民幣中間價創1年來新高 年內累計漲逾900點

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
人民幣兌美元中間價16日報7.0968，創1年來新高。同時，中國人民銀行同日開展人民幣2,360億元7天期逆回購操作，結束連續4日淨投放。（路透）

人民幣兌美元中間價16日報7.0968，創1年多來新高。同時，中國人民銀行同日開展人民幣2,360億元7天期逆回購操作，結束連續4日淨投放。分析認為，近期人民幣偏強運行主要受美元走弱、國內經濟表現良好及政策支持等因素推動，短期內人民幣仍將以穩中偏強運行為主，快速升值或大幅貶值風險不大。

中國人民銀行16日授權中國外匯交易中心公布，人民幣對美元中間價報7.0968，較前一交易日上調27個基點，創2024年10月15日以來新高。21世紀經濟報道指出，拉長時間線來看，人民幣兌美元中間價年內已累計升值逾900點，在岸人民幣年內升值2.40%，離岸人民幣升值超2.8%。

結合近期人民幣表現，北京商報引述東方金誠首席宏觀分析師王青指，人民幣近期偏強運行主要受美元走弱、大陸國內經濟走勢良好及政策支持等因素影響。他表示，短期內人民幣將以偏強、穩定為主，快速升值或大幅貶值的風險不大，市場仍需關注美元走勢及人民幣中間價調控力度。王青並提到，當前穩匯率重心正向穩定CFETS等一籃子人民幣匯率指數轉移，有助於為外貿企業提供穩定的外部環境。

另，港媒《信報》指，人民銀行今日以固定利率、數量招標方式開展人民幣2,360億元7天期逆回購操作，利率維持1.4%，投標量與中標量持平。今日規模較上日增加，公開市場逆回購單日轉為淨回籠人民幣3,760億元，結束此前連續4日淨投放。人行15日已開展本月第2次買斷式逆回購操作，規模6,000億元，本月累計操作量超出到期量人民幣4,000億元，高於此前2個月水準。

路透統計，本周公開市場逆回購到期總額約人民幣1.02兆元，其中集中在14、15日，今日到期量達人民幣6,120億元。另14日有人民幣8,000億元買斷式逆回購到期，15日還有人民幣1,500億元中央國庫現金定存到期，回收等量資金。

從外部環境來看，上海證券報引述興業研究外匯商品部首席郭嘉沂分析，境內金融機構外匯存款年比增速突破6%至10%，顯示人民幣匯率已進入升值周期。郭嘉沂認為，此輪升值主要由美聯儲寬鬆政策帶來的美元走弱與利率下降驅動，預計至明年上半年人民幣仍將延續升值態勢。廣發證券銀行分析師倪軍指，美國政府「停擺」與全球政治不確定性增加，可能加快資金流向非美國市場，進一步支撐人民幣。

此外，東方金誠高級副總監白雪稱，第4季外部波動對出口的影響將逐步顯現，但以政策性金融工具加快推進為標誌的逆周期調節，將為經濟運行提供穩定支撐。充足的政策空間意味著經濟基本面仍是人民幣匯率的重要內在支撐。

