爭搶鐵飯碗！陸考公務員首日報名18.9萬人 最大競爭比162：1

大陸2026年國家公務員考試自15日起開啟報名，報名情況激烈。大陸職業招錄考試、技能訓練業務企業「華圖教育」統計顯示，報名首日，山東、北京、廣東等地的職位最受大陸國考考生青睞。同時，最大競爭比出現在浙江省國家糧食和物資儲備局浙江局相關職位，競爭比為162：1。

北京日報報導，「華圖教育」統計，截至15日17時，大陸全國已報名人數達18萬9,955人。從報名地區分布看，山東、北京、廣東等地的職位最受大陸國考考生青睞。

其中，山東濟南鐵路公安局基層所隊民警職位僅招考1人，但未經審核的報名人數已達649人，競爭激烈。北京市多個職位同樣具高吸引力，包括國家醫療保障局、國家稅務總局北京市稅務局等。國家醫療保障局綜合管理職招考3人，報名總數達560人，是首日報名人數第2多的職位。

至於資格審查方面，各職位情況差異同樣顯著。中國殘聯教育處「一級主任科員及以下」職位待審核人數達313人，已審核130人，總審核人數443人，規模較大；北京市國家林業和草原局人才發展處一級主任科員及以下職位待審核180人、已審核79人，總數259人，也有較多報名者參與資格審查。

統計還顯示，從首日競爭比數據看，熱門職位競爭尤為激烈。浙江省國家糧食和物資儲備局浙江局相關職位競爭比高達162:1，位居首位；北京市中國殘聯教育就業部職位緊隨其後，競爭比達130:1。四川、江蘇、安徽等地部分職位競爭比雖稍低，但多數仍超過50:1。

北京日報認為，不同地區、不同部門的職位因職責、發展前景、報考條件等因素，報名熱度差異明顯，考生在報考時要結合自身狀況，綜合考量職務的競爭程度、適配性等，以便更順利地準備和應考。同時，不同職位因部門、職責、報考條件等因素，吸引的報考者數量不同，資格審查人數也隨之有別，這反映出各職位在考生中的受關注程度存在差異。

報導還指，考生在選擇職位時，除關注報名人數與競爭比外，也應關注職位職責、地理位置及發展潛力，合理安排報考策略。此外，資格審查環節是報名過程中的重要步驟，考生需確保材料完整、訊息準確，以免影響後續報考進程。