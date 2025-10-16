陸稀土出口申請 設下2項「隱形門檻」…用中文和陸產文書軟體

想買中國稀土？先學會中文和使用大陸國產文書處理軟體吧！

大陸商務部本月9日發布2025第61號公告，12月1日起加強對稀土出口管制。除規定凡產品中含超過0.1%中國稀土成分，或生產過程使用中國稀土技術者，出口前需先向大陸商務部申請許可。這份公告還增設2道隱形門檻：申請文件以中文為主、申請附件必須以大陸國產文書處理軟體WPS文件格式提供。

根據大陸商務部2025年第61號公告，今年12月1日起出口管制升級後，管制範圍從原本的7種稀土元素擴大至12種，新增鈥、鉺、銩、鐿、銪等中重稀土，並首次將稀土技術、設備及原輔料納入管制條例。

這份公告還明確禁止軍事用途出口，對半導體、AI等尖端領域實施逐案審批，並採「域外適用」原則，即境外含中國成分0.1%以上的稀土產品也需接受中方管制。

中國大陸對稀土採取新的管制措施，引發美國總統川普一度揚言要對中國大陸商品徵收100%的關稅。

事實上除了前述規定外，大陸網友還發現第61號公告隱藏2項增設的門檻：

一、公告第六條要求境外經營者申請出口許可時提交的有關文件，「以中文為準」。

二、公告要求附件以WPS文件格式提供。「WPS文件格式」是由大陸本土軟體公司「金山軟件」（Kingsoft）所開發的文書處理系統，金山軟件董事長為小米創辦人雷軍。

這兩項隱形門檻讓不少大陸網友大聲叫好，並嘲諷西方企業：「哈哈哈哈，你們也有今天！」

對此，微信公眾號《后沙月光》發文稱，「換個語言」、「換個文件格式」似乎是雞毛蒜皮的小事，其實這是關係到中國全球話語權份量提升的大事。

文章指出，「做外貿的小夥伴都知道，碰上歐美客戶，動不動就得填寫數十頁的全英文表格，稍有不對，還得被打回重填。有的公司做美國訂單，除了要填寫全英文表格，對方還要派人來公司檢查，連幾個廁所都要問。」

《后沙月光》指出，其實，WTO從來沒有制定過限制本國語言的法規，但各國商貿企業卻只能接受「潛規則」（指只能使用英文）。「如今天道好輪迴，輪到老外要學好中文來填表了，甚好！」