美國FCC再出手 外媒曝：香港HKT或將被禁止在美提供電信服務

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
路透報導，美國聯邦通信委員會（FCC）15日表示，出於國家安全考量，正準備撤銷香港電訊旗下HKT International（HKT）在美運營許可授權。圖為香港地標國際金融中心大廈與維港兩岸高樓聳立。（中新社資料照片）

路透報導，美國聯邦通信委員會（FCC）15日表示，出於國家安全考量，正準備撤銷香港電訊旗下HKT International（HKT）在美運營許可授權。

報導稱，FCC已向HKT發布1份「說明理由命令（order to show cause）」，鑑於HKT公司與中國聯通美洲公司（China Unicom Americas）的關聯，而中國聯通美洲最終由中國政府控制，要求HKT及其子公司提供FCC不應啟動撤銷程序的理由。若最終決定生效，HKT將被禁止在美國提供國內及向美國提供國際電信服務。

FCC指出，近年來，美國已對多家中國電信和科技公司採取行動，包括撤銷中國聯通、太平洋網絡（Pacific Networks）及其子公司ComNet、中國電信美洲等的美國營運授權。2019年，FCC也以國家安全風險為由拒絕中國移動在美營運。

FCC主席卡爾（Brendan Carr）表示，委員會正努力確保「對國家安全構成風險的中資控股實體，無法接入美國的電信網路。」

近年來，華府對中國電信、科技產業採取一系列行動。美國2022年指中國聯通美洲公司隸屬中國國有企業，以國家安全為由，將該公司列入違規名單，終止其在美國的經營授權。FCC也在2021年取消了中國電信在美運營許可授權。

而FCC亦在上周推動美國主要線上零售網站下架數百萬中國電子產品，包括華為、海康威視、中興通訊、大華科技等企業，他們的攝影鏡頭與智慧手表等電子設備。FCC計劃在10月28日投票，收緊對被認為存在國家安全風險的中國電信設備的限制。

此外，FCC在今年3月曾透露，正在調查包括中國聯通、華為、中興及太平洋網路/ComNet在內的9家中國企業，以評估其對美國國家安全的潛在風險。

