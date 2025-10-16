義烏第六代市場 數貿躍升

浙江義烏第六代市場全球數貿中心14日開業運營，以「數字（數位）賦能商業、數據驅動貿易」，標誌義烏開啟了從傳統貿易模式向數位貿易生態躍升的新進程。

新華社報導，作為第六代市場的標誌性項目，義烏全球數貿中心部署了萬兆光網、跨境數據傳輸通道等數位新基建，建築面積125萬平方米，布局有市場、商務寫字樓（辦公樓）、商業街區、公寓和數貿港等五大功能板塊。其中市場板塊已入駐商戶3700餘家，涉及時尚珠寶、創意潮玩、智能裝備等8個新行業。在這些入駐的商戶中，「商二代」、「創二代」、「新生代」占52%，擁有自主品牌或經營IP產品的商戶占57%。

走進全球數貿中心商位，3700多家新商戶依託穩定的跨境網路，既能與全球客商實時溝通、洽談生意，又能隨時開啟直播，將店內特色商品直觀呈現給海外客戶，讓遠在數千里之外的採購商彷彿「親臨店鋪」選品。

全球數貿中心副總經理朱幸平說，第六代市場相較於第五代，實現了全面的數智化升級。如數貿中心布設的Chinagoods平台能為全球貿易商提供「關匯稅、運倉融」一站式貿易服務；商戶可便捷地註冊「義支付」跨境收款帳戶等。