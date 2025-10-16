快訊

就怕抗中「沒電」 美軍推微型核反應爐…部署多個基地

聽新聞
0:00 / 0:00

義烏第六代市場 數貿躍升

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

浙江義烏第六代市場全球數貿中心14日開業運營，以「數字（數位）賦能商業、數據驅動貿易」，標誌義烏開啟了從傳統貿易模式向數位貿易生態躍升的新進程。

新華社報導，作為第六代市場的標誌性項目，義烏全球數貿中心部署了萬兆光網、跨境數據傳輸通道等數位新基建，建築面積125萬平方米，布局有市場、商務寫字樓（辦公樓）、商業街區、公寓和數貿港等五大功能板塊。其中市場板塊已入駐商戶3700餘家，涉及時尚珠寶、創意潮玩、智能裝備等8個新行業。在這些入駐的商戶中，「商二代」、「創二代」、「新生代」占52%，擁有自主品牌或經營IP產品的商戶占57%。

走進全球數貿中心商位，3700多家新商戶依託穩定的跨境網路，既能與全球客商實時溝通、洽談生意，又能隨時開啟直播，將店內特色商品直觀呈現給海外客戶，讓遠在數千里之外的採購商彷彿「親臨店鋪」選品。

全球數貿中心副總經理朱幸平說，第六代市場相較於第五代，實現了全面的數智化升級。如數貿中心布設的Chinagoods平台能為全球貿易商提供「關匯稅、運倉融」一站式貿易服務；商戶可便捷地註冊「義支付」跨境收款帳戶等。

標誌 板塊

延伸閱讀

公布黨務改革AI政策 郝龍斌：盼下次黨魁選舉「線上黨員投票」

菲律賓、南美洲猛搖 專家直指「台日似乎有空白帶」示警留意規模7地震

撿到籃子都是菜？鄭麗文：藍白合是要讓民進黨板塊變小

環太平洋地震帶最活躍 全世界超過8成地震都在這

相關新聞

蘋果執行長庫克訪陸 允繼續加大在陸投資

在美中貿易戰陰霾下，蘋果據傳正擴大在越南、印度等地的製造業務，以減少對大陸廠房的依賴。值此之際，蘋果執行長庫克到訪中國大...

降幅大於預期…陸9月CPI年減0.3% 通縮壓力仍在

大陸國家統計局昨日公布，九月消費者物價指數（ＣＰＩ）按年下降百分之零點三，降幅雖然收窄，仍大於預期。分析指大陸抑制價格戰...

IMF經濟學家：房市危機未解 陸經濟堪憂

中美貿易戰火再起，國際貨幣基金（IMF）近日強調，中國大陸必須將其經濟增長模式重新平衡，轉向依賴國內需求。IMF指，由於...

陸飛行汽車最大單 中東下訂600台

小鵬汽車旗下的小鵬匯天日前在杜拜進行公開載人飛行，並簽訂中東地區首批600台飛行汽車訂購協議，創下大陸飛行汽車領域最大的...

中古屋價連跌41月 專家估再跌5-10%

大陸房產調研機構中國指數研究院（中指研究院）日前發布9月數據，百城二手房（中古屋）價格已連跌41個月，且掛牌量繼續增加。...

河南、東協糧農合作吹AI風

10月12至14日在鄭州舉行的2025中國（河南）—東協糧農合作發展大會暨第四屆一帶一路（河南）國際農業合作博覽會上，「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。