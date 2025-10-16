聽新聞
0:00 / 0:00
河南、東協糧農合作吹AI風
10月12至14日在鄭州舉行的2025中國（河南）—東協糧農合作發展大會暨第四屆一帶一路（河南）國際農業合作博覽會上，「AI風」不僅刮進會場、展館，更體現在合作項目上。
中新社報導，談合作、尋商機、考察現代化農業和主要食品企業……隨著鄭州—吉隆坡「空中絲綢之路」加速建設，馬來西亞KK集團創始人蔡志權將目光投向河南AI智慧農業等領域。
會「說話」的水肥機器人、小麥生長智能模型「大腦」、AI漁場養殖機器人……在大會展覽展示區可見，各種AI大模型的演示讓參觀客商眼花撩亂。
其間，智慧農業展館吸引眾多參會的東協國家官員和客商。
「AI水肥機器人很受東協國家歡迎。」已接待不少東協客商的河南騰躍科技有限公司銷售總監白洋和同事，在大會期間簽下超200個來自東協國家的訂單。
「東協客戶最關心的是如何通過AI實現降本增效。未來1到2個月，至少有30家東協企業要到我們公司考察，我們也將向東協派出5至6支技術團隊。」白洋介紹。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言