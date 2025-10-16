陸飛行汽車最大單 中東下訂600台

小鵬汽車旗下的小鵬匯天日前在杜拜進行公開載人飛行，並簽訂中東地區首批600台飛行汽車訂購協議，創下大陸飛行汽車領域最大的海外批量訂單紀錄，預計最早在2027年實現當地的消費者銷售。以約人民幣200萬元的產品銷售單價計算，此次預訂單金額規模將達到約人民幣12億元。

綜合第一財經、界面新聞等報導，小鵬匯天12日訂單簽約對象包括阿拉伯聯合大公國Ali&Sons集團、卡達Almana集團、科威特AlSayer集團和阿拉伯聯合大公國中華工商總會，推進飛行汽車在當地的法規認證、市場銷售及多元化應用場景建設將是未來的合作方向。截至目前，小鵬匯天全球總訂單累計達7,000台。

小鵬匯天目前正研發的高速長航程飛行汽車，命名為A868，設計續航大於500km，設計航速超360km/h，預計將在11月於廣州亮相。

界面新聞報導，小鵬匯天創始人趙德力表示，這次訂單是全球化戰略的第一步。出海第一站放在阿拉伯聯合大公國，主要考慮到這裡的消費水平和經濟規模高，對於新型出行方式用戶心態很開放，相比於價格，客戶更關心什麼時候可以交付提車。接下來還會在當地開展一系列載人飛行活動。

中東成為低空經濟熱點市場與政策有關。在沙烏地阿拉伯「2030願景」、阿拉伯聯合大公國「We the UAE 2031」和卡達「2030國家願景」等頂層規劃下，低空經濟被視為「去石油化」轉型重要產業。這些地區也正興建基礎設施，比如阿布達比正在建設該國首個混合式垂直起降機場，可同時容納傳統直升機和eVTOL運營；杜拜國際垂直起降場計劃在2026年推出空中出租車服務。

據波士頓諮詢在9月發布行業白皮書，到2040年，全球載人eVTOL市場的規模將達到2250億美元；中東地區載人eVTOL規模將達到117億美元，其中，個人飛行eVTOL將占比近85%。