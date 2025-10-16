快訊

中古屋價連跌41月 專家估再跌5-10%

聯合報／ 記者林宸誼／台北報導

大陸房產調研機構中國指數研究院（中指研究院）日前發布9月數據，百城二手房（中古屋）價格已連跌41個月，且掛牌量繼續增加。上海信義房屋區域總監魏逢佑15日指出，當前各大城市的中古屋掛牌量大幅增加，代表賣方對市場缺乏信心。預計在未來半年到1年內，房價將有明顯下跌趨勢，有5%到10%的調整空間。

他在富邦銀行所舉辦的1場座談會上表示，大陸市場長期來看會逐漸恢復。對於沒有打算長期持有的台灣業主，建議短期內，也就是半年到1年內，以出售房產為主要策略。出售後可將資金匯到海外，利用海外較高的定存利率獲取穩定收益。等待大約2到3年，待大陸市場恢復後，再考慮重新進場投資。

大陸針對房市已立下「止跌回穩」基調，各地方政府因此推出鬆綁限購等各種政策。根據中指研究院統計，今年前3季，大陸約有200個省市縣推出相關政策逾470條。

不過相關政策仍無法阻止房市下跌。中指研究院日前公布數據顯示，9月中古屋價格年減3.38%，與8月相比下跌0.74%，連續41個月下跌；最新統計顯示，大陸中古屋掛售數量已達753萬間，創下歷史新高。此外，9月百大城市新屋價格雖較8月小漲0.09%，但漲幅縮小0.11個百分點。

此外，台灣客戶在大陸合法賣房後，依照大陸政策完稅後可將資金匯出，但實際操作中常遇到困難。魏逢佑指出，「這些客戶可能選擇中資銀行辦理資金匯出業務，但中資銀行對此類業務興趣缺缺，可以嘗試更換銀行，像是選擇台資或外資銀行，在處理此類業務時也較順暢」。

他分析，這些中資銀行不願辦理資金匯出原因，像是資金來源管制，尤其個別城市開始審查購房時的資金來源。如果當初不是從海外用外匯（如美金）結匯購房，而是用人民幣直接購買，現在賣房後可能不允許購匯出境。他建議，如果有意在大陸置產的台灣人，最好從海外正常結匯匯入資金進行購買，不要直接使用在大陸的人民幣資金。

