IMF經濟學家：房市危機未解 陸經濟堪憂

中美貿易戰火再起，國際貨幣基金（IMF）近日強調，中國大陸必須將其經濟增長模式重新平衡，轉向依賴國內需求。IMF指，由於房地產市場的崩盤，大陸國內需求已疲弱很長一段時間。同時，中美當前的貿易關係緊張有對全球經濟增長產生負面影響的風險。

路透指出，IMF首席經濟學家古林查斯（Pierre-Olivier Gourinchas）表示，大陸的出口增長引擎正在熄火，其大量生產用於出口的製造品，但這些商品的價格向下，表明市場對這些產品的吸納能力有限。他重申，IMF長期建議北京當局向可持續的國內需求進行再平衡。

古林查斯指出，大陸國內需求疲弱已超過4年，受累於房地產危機尚未解決，銀行體系背負大量不良貸款，消費者和企業信心受到壓制。大陸轉向對電動汽車等戰略性行業進行補貼投資，雖然推動了這些領域的增長，但也導致資源配置失衡，並帶來顯著的財政成本。

古林查斯並在1篇配合IMF預測發布的文章中形容，大陸的經濟前景「令人擔憂」。隨著房地產投資持續萎縮、整體信貸需求疲弱，金融穩定風險高企並上升，經濟正處於債務、通縮陷阱的邊緣。

另，IMF在最新全球成長預測中，維持對中國大陸2025年經濟成長率4.8%的預測，但稱增長主要受出口支撐，且該動能可能不可持續。古林查斯稱，大陸房地產部門在房市泡沫破裂4年後仍不穩定，整體信貸需求偏弱。他並指，美中貿易緊張升級對全球經濟構成重大風險，若關稅衝突擴大，可能顯著下修全球成長預測。

此外，古林查斯還在評論中美兩國近期在貿易問題上關係惡化時指出，「這可能會影響（全球經濟增長的）前景。現在的局面當然很不穩定，有很多議論，這明顯不會進入我們的基礎預測…...在很大程度上是下行風險。」他補充，2國上周發布的聲明「讓所有人感受到貿易的不確定性至今依然存在」。

中國大陸14日開始向美國船隻收取特別港務費，大陸交通運輸部強調，這是對美國向中國船隻加收港口服務費的反擊措施。大陸商務部4月警告美國，如果美國對大陸製造的船隻收稅，北京當局必將採取反擊措施。而美國總統川普10日稱，美國從11月1日或更早時間在現有關稅基礎上對中國商品加徵100%關稅，聲稱這是中國大陸在貿易領域的「侵略性立場」所致。