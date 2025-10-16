2025灣芯展 新凱來參展 沒秀曝光機

繼3月高調官宣半導體設備突破後，被大陸媒體視為挑戰ASML的半導體設備商新凱來，昨（15）日在2025灣芯展重點展示多款設備產品「模型」，但仍未見外界最關注的曝光機。

不過，新凱來子公司啓雲方發布兩款擁有完全自主知識產權的國產電子工程EDA（原理圖和PCB）設計軟體；另一子公司萬里眼發布自研新一代超高速實時示波器，帶寬突破90GHz，且該技術可用於3奈米以及5奈米先進製程的研發支撐。

證券時報報導，萬里眼展示新一代超高速實時示波器，在半導體、6G通信、光通信、智能駕駛等領域具備廣闊的產業化應用前景。相關工作人員表示，該示波器達到了大陸第一，全球第二的水準。

另一家子公司啓雲方首次向業界發布兩款國產電子工程EDA設計軟體。啓雲方電子工程EDA BU總裁袁夷表示，該產品已有超過兩萬名工程師使用，產品性能較行業標竿提升30%，產品硬體開發周期可縮短40%。

此前英國金融時報報導，大陸晶圓代工一哥中芯國際正在測試由上海新創公司宇量昇生產的28奈米DUV曝光機。而宇量昇據報也與新凱來有關。

新凱來由深圳國資委透過深芯恒科技100%控股，前身是華為2012實驗室的星光工程部，主要負責華為精密裝備的設計、開發。今年3月在上海半導體大會推出六大類31款半導體設備模型，現場並未展出實機，是否真有技術突破，仍待觀察。