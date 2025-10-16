快訊

「風神」成颱時間再延後原因曝 除非2情況否則北東難逃共伴風雨

2025灣芯展 新凱來參展 沒秀曝光機

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導

繼3月高調官宣半導體設備突破後，被大陸媒體視為挑戰ASML的半導體設備商新凱來，昨（15）日在2025灣芯展重點展示多款設備產品「模型」，但仍未見外界最關注的曝光機。

不過，新凱來子公司啓雲方發布兩款擁有完全自主知識產權的國產電子工程EDA（原理圖和PCB）設計軟體；另一子公司萬里眼發布自研新一代超高速實時示波器，帶寬突破90GHz，且該技術可用於3奈米以及5奈米先進製程的研發支撐。

證券時報報導，萬里眼展示新一代超高速實時示波器，在半導體、6G通信、光通信、智能駕駛等領域具備廣闊的產業化應用前景。相關工作人員表示，該示波器達到了大陸第一，全球第二的水準。

另一家子公司啓雲方首次向業界發布兩款國產電子工程EDA設計軟體。啓雲方電子工程EDA BU總裁袁夷表示，該產品已有超過兩萬名工程師使用，產品性能較行業標竿提升30%，產品硬體開發周期可縮短40%。

此前英國金融時報報導，大陸晶圓代工一哥中芯國際正在測試由上海新創公司宇量昇生產的28奈米DUV曝光機。而宇量昇據報也與新凱來有關。

新凱來由深圳國資委透過深芯恒科技100%控股，前身是華為2012實驗室的星光工程部，主要負責華為精密裝備的設計、開發。今年3月在上海半導體大會推出六大類31款半導體設備模型，現場並未展出實機，是否真有技術突破，仍待觀察。

半導體 奈米

延伸閱讀

灣芯展開幕首日 未見新凱來曝光機現身

陸eSIM手機時代來了 iPhone Air 本周五預購 華為、OPPO 年底推新機

「時代」公布年度最佳發明榜 DeepSeek、華為入選

南韓科技大危機！三星才陷機密外流風波 再傳300菁英跑去華為

相關新聞

蘋果執行長庫克訪陸 允繼續加大在陸投資

在美中貿易戰陰霾下，蘋果據傳正擴大在越南、印度等地的製造業務，以減少對大陸廠房的依賴。值此之際，蘋果執行長庫克到訪中國大...

降幅大於預期…陸9月CPI年減0.3% 通縮壓力仍在

大陸國家統計局昨日公布，九月消費者物價指數（ＣＰＩ）按年下降百分之零點三，降幅雖然收窄，仍大於預期。分析指大陸抑制價格戰...

IMF經濟學家：房市危機未解 陸經濟堪憂

中美貿易戰火再起，國際貨幣基金（IMF）近日強調，中國大陸必須將其經濟增長模式重新平衡，轉向依賴國內需求。IMF指，由於...

陸飛行汽車最大單 中東下訂600台

小鵬汽車旗下的小鵬匯天日前在杜拜進行公開載人飛行，並簽訂中東地區首批600台飛行汽車訂購協議，創下大陸飛行汽車領域最大的...

中古屋價連跌41月 專家估再跌5-10%

大陸房產調研機構中國指數研究院（中指研究院）日前發布9月數據，百城二手房（中古屋）價格已連跌41個月，且掛牌量繼續增加。...

河南、東協糧農合作吹AI風

10月12至14日在鄭州舉行的2025中國（河南）—東協糧農合作發展大會暨第四屆一帶一路（河南）國際農業合作博覽會上，「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。