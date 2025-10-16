快訊

華為智慧表市占 全球第一

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導
華為。路透
華為。路透

多家研調機構數據顯示，華為智慧手表出貨量超過蘋果，躍居全球首位。

Counterpoint Research指出，今年第2季華為智慧手表出貨720萬支，年增53%，以21%的市占躍居全球第一；IDC數據進一步印證華為領先地位，第2季全球出貨量達990萬支，市占為20.2%，同時在大陸市場以33.4%的市占穩居榜首。

科創板日報報導，業內人士表示，華為智慧手表在專業運動領域和產品力上近年來有較大提升，產品線逐漸豐富，同時海外通路逐漸擴張並強化本土營運。此外，HarmonyOS生態協同能力進一步增強使用者體驗，跨設備無縫連接提高用戶黏性。

Counterpoint Research數據顯示，今年第2季全球智慧手表出貨量年增8%，總數達到3,440萬支。其中，華為出貨量720萬支，首次躍居市場首位；相比之下，蘋果出貨量年減3%至580萬支，市占為17%。

市場排名的更迭，背後是產品策略與市場觸達的全面較量。華為一方面得益於透過多系列、廣覆蓋的產品矩陣，滿足不同消費群體的需求；另一方面，也與廣泛的線下通路布局密切相關。

蘋果智慧手表（Apple Watch）的產品迭代主要遵循秋季發布的節奏，通常與新款iPhone同步亮相。目前在售產品可分為Series、Ultra與SE三大系列，大陸起售價為人民幣2,399元（新台幣9,836元）。

華為於今年6月與9月先後推出的Watch5系列與Watch GT6系列，提供從入門到高端的多個系列，選擇範圍相對更廣，消費者群體覆蓋兒童、青年到中老年多個年齡段。在功能方面，手表產品也整合從健康監測到運動管理等較為全面的實用功能，能夠滿足不同用戶的多樣化需求。

Counterpoint高級分析師 Shenghao Bai表示，華為的手機與手表聯動效應顯著。隨著手機銷量的回升，表機聯動裝機率走高。

