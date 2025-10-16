蘋果攜比亞迪 攻智慧家居

蘋果傳出明年規劃推出的一系列全新智慧家居裝置，並將攜手大陸代工廠比亞迪電子準備在越南生產。分析指出，蘋果藉此進軍智慧家居市場的同時，降低對「中國製造」的依賴。

彭博報導，蘋果計劃明年推出一系列全新家用裝置，包括室內安全攝影機、能作為家居控制中心的顯示螢幕，也預定2027年推出桌上型機器人。知情人士透露，這三款產品準備在越南生產，不同於蘋果以往先在大陸建立新品生產線，再拓展到其他地區的做法。

報導指出，蘋果正攜手比亞迪電子，合作即將推出的家居控制中心與桌上機器人產品，比亞迪將負責最終組裝、測試與包裝。消息人士也透露，蘋果還計劃與比亞迪在越南擴大iPad的生產。

目前，蘋果已在越南生產部分iPad、AirPods、Apple Watch、Mac以及較舊款的HomePod。這次擴張也凸顯蘋果日益仰賴越南做為主要生產中心。蘋果正積極分散供應鏈，以應付地緣政治緊張、潛在關稅威脅以及供應中斷風險。舉例來說，印度已成為蘋果供應美國市場的iPhone主要生產基地，而包括Mac在內部分產品則在馬來西亞與泰國製造。

不過，蘋果將生產移往越南仍無法完全避免關稅。目前美國對越南徵收20%對等關稅。

另一方面，蘋果執行長庫克（Tim Cook）近日再度訪問大陸，昨（15）日並與大陸工信部部長李樂成會見。

據大陸工信部消息，李樂成表示，大陸將堅定不移推進高水平對外開放，為包括蘋果公司在內的外資企業進一步營造良好營商環境，希望蘋果公司繼續深耕大陸市場，與大陸產業鏈上下游企業協同創新發展。庫克則承諾，將繼續加大在陸投資，進一步提高對陸合作層次和水平，實現互利共贏發展。

蘋果14日則宣布，其在大陸逾九成生產製造已採用可再生能源，並宣布其供應商已聯合啟動一項「中國可再生能源基礎設施基金」，總規模達人民幣10億人民幣，計畫到2030年為大陸電網新增100萬兆瓦的清潔電力。