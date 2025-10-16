快訊

「風神」成颱時間再延後原因曝 除非2情況否則北東難逃共伴風雨

蘋果攜比亞迪 攻智慧家居

經濟日報／ 記者陳湘瑾、編譯葉亭均／綜合報導

蘋果傳出明年規劃推出的一系列全新智慧家居裝置，並將攜手大陸代工廠比亞迪電子準備在越南生產。分析指出，蘋果藉此進軍智慧家居市場的同時，降低對「中國製造」的依賴。

彭博報導，蘋果計劃明年推出一系列全新家用裝置，包括室內安全攝影機、能作為家居控制中心的顯示螢幕，也預定2027年推出桌上型機器人。知情人士透露，這三款產品準備在越南生產，不同於蘋果以往先在大陸建立新品生產線，再拓展到其他地區的做法。

報導指出，蘋果正攜手比亞迪電子，合作即將推出的家居控制中心與桌上機器人產品，比亞迪將負責最終組裝、測試與包裝。消息人士也透露，蘋果還計劃與比亞迪在越南擴大iPad的生產。

目前，蘋果已在越南生產部分iPad、AirPods、Apple Watch、Mac以及較舊款的HomePod。這次擴張也凸顯蘋果日益仰賴越南做為主要生產中心。蘋果正積極分散供應鏈，以應付地緣政治緊張、潛在關稅威脅以及供應中斷風險。舉例來說，印度已成為蘋果供應美國市場的iPhone主要生產基地，而包括Mac在內部分產品則在馬來西亞與泰國製造。

不過，蘋果將生產移往越南仍無法完全避免關稅。目前美國對越南徵收20%對等關稅。

另一方面，蘋果執行長庫克（Tim Cook）近日再度訪問大陸，昨（15）日並與大陸工信部部長李樂成會見。

據大陸工信部消息，李樂成表示，大陸將堅定不移推進高水平對外開放，為包括蘋果公司在內的外資企業進一步營造良好營商環境，希望蘋果公司繼續深耕大陸市場，與大陸產業鏈上下游企業協同創新發展。庫克則承諾，將繼續加大在陸投資，進一步提高對陸合作層次和水平，實現互利共贏發展。

蘋果14日則宣布，其在大陸逾九成生產製造已採用可再生能源，並宣布其供應商已聯合啟動一項「中國可再生能源基礎設施基金」，總規模達人民幣10億人民幣，計畫到2030年為大陸電網新增100萬兆瓦的清潔電力。

越南 再生能源 馬來西亞

延伸閱讀

蘋果傳加碼布局越南...陸工信部長與庫克會面 籲深耕中國市場

比亞迪銷量 1年半來首跌

廣東民企100強發布 華為榜首、比亞迪居次

比亞迪仰望 U9 Xtreme 衝上 496 km/h 打破 Bugatti 紀錄卻仍非官方最速

相關新聞

蘋果執行長庫克訪陸 允繼續加大在陸投資

在美中貿易戰陰霾下，蘋果據傳正擴大在越南、印度等地的製造業務，以減少對大陸廠房的依賴。值此之際，蘋果執行長庫克到訪中國大...

降幅大於預期…陸9月CPI年減0.3% 通縮壓力仍在

大陸國家統計局昨日公布，九月消費者物價指數（ＣＰＩ）按年下降百分之零點三，降幅雖然收窄，仍大於預期。分析指大陸抑制價格戰...

IMF經濟學家：房市危機未解 陸經濟堪憂

中美貿易戰火再起，國際貨幣基金（IMF）近日強調，中國大陸必須將其經濟增長模式重新平衡，轉向依賴國內需求。IMF指，由於...

陸飛行汽車最大單 中東下訂600台

小鵬汽車旗下的小鵬匯天日前在杜拜進行公開載人飛行，並簽訂中東地區首批600台飛行汽車訂購協議，創下大陸飛行汽車領域最大的...

中古屋價連跌41月 專家估再跌5-10%

大陸房產調研機構中國指數研究院（中指研究院）日前發布9月數據，百城二手房（中古屋）價格已連跌41個月，且掛牌量繼續增加。...

河南、東協糧農合作吹AI風

10月12至14日在鄭州舉行的2025中國（河南）—東協糧農合作發展大會暨第四屆一帶一路（河南）國際農業合作博覽會上，「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。