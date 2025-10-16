IMF：陸經濟增長引擎熄火 經濟堪憂

國際貨幣基金（IMF）近日強調，中國大陸必須將其經濟增長模式重新平衡，轉向依賴國內需求。IMF指，由於房地產市場的崩盤，中國大陸國內需求已疲弱很長一段時間。同時，中美當前的貿易關係緊張有對全球經濟增長產生負面影響的風險。

路透報導，IMF首席經濟學家古林查斯表示，大陸出口增長引擎正在熄火，其大量生產用於出口的製造品價格向下，表明市場對這些產品的吸納能力有限。他重申，IMF長期建議中國當局向可持續的國內需求進行再平衡。

他指出，大陸國內需求疲弱已超過四年，受累房地產危機尚未解決，銀行體系背負大量不良貸款，消費者和企業信心受壓制。大陸轉向對電動汽車等戰略行業進行補貼投資，雖然推動了這些領域的增長，但也導致資源配置失衡，並帶來顯著的財政成本。