陸通縮罩頂 9月 CPI 連兩月負值 凸顯政策拉抬有限 PPI 年減2.3%

經濟日報／ 記者林茂仁／綜合報導
大陸9月CPI按年下跌0.3%，降幅大於預期。 歐新社

大陸國家統計局昨（15）日公布，9月消費者物價指數CPI）年跌0.3%，降幅大於預期，且連續第二個月位於負值，凸顯大陸內需低迷、通縮陰霾未散。

大陸9月CPI雖較8月年減0.4%的降幅有所收斂，但大於路透此前調查的經濟學家預期年減0.2%，已連續兩個月通縮。累計今年前九個月CPI則年減0.1%。

大陸國家統計局城市司首席統計師董莉娟分析，CPI年減主要受「翹尾」影響，9月CPI年減0.3%的變動中，翹尾影響約為-0.8個百分點，今年價格變動的新影響約為0.5個百分點。食品和能源價格下降是主要因素，其中豬肉、鮮菜、雞蛋和鮮果價格分別下降17%、13.7%、13.5%和4.2%。

CPI的翹尾影響是指去年價格變動對今年同期價格指數的滯後效應，例如某商品去年發生價格變動（如7月從2元跌至1元），即使今年全年價格保持穩定（仍為1元），但計算今年前六個月與去年同期相比的價格指數時，仍會顯示50%的跌幅，這種滯後影響即為翹尾因素。

董莉娟指出，能源價格下跌2.7%，影響約0.2個百分點。扣除食品和能源的核心CPI年漲1%，為近19個月以來首次回到1%以上，且漲幅連續第五個月擴大。

華爾街日報分析，大陸物價下降幅度收斂，顯示北京近期抑制企業價格戰和推行消費補貼的政策已初見成效，但國內消費仍偏疲弱，短期內通縮壓力仍未完全消退，且大陸政府加大力度遏制過剩產能，並推行消費品以舊換新以提振國內需求之際，這個CPI下跌的緩解情況不如預期。

大陸國家統計局公布的9月大陸生產者物價指數（PPI）年減2.3%，降幅比8月收斂0.6個百分點，月比持平。今年前九個月，PPI年減2.8%。

董莉娟指出，9月PPI年跌幅收斂，除受去年同期基期走低影響外，各項宏觀政策效果持續顯現，一些行業價格呈現積極變化。

東方金誠研究發展部執行總監馮琳表示，在去年同期基期下行，「反內捲」政策限制部分行業產能釋放，以及穩增長政策有望發力等因素影響下，第4季PPI年降幅有望收斂至-2%以內。


