降幅大於預期…陸9月CPI年減0.3% 通縮壓力仍在

大陸國家統計局昨日公布，九月消費者物價指數（ＣＰＩ）按年下降百分之零點三，降幅雖然收窄，仍大於預期。分析指大陸抑制價格戰和消費補貼政策已初見成效，但內部消費仍偏疲弱，短期內通縮壓力仍未完全消退。

據最新數據，大陸ＣＰＩ年比下降百分之零點三，較八月的百分之零點四，降幅有所收窄，但大於路透此前調查的經濟學家預期下降百分之零點二，為連續兩個月通縮。今年前九個月ＣＰＩ則按年下降百分之零點一。另九月大陸全國生產者物價指數（ＰＰＩ）按年下降百分之二點三，降幅比上月收窄零點六個百分點。今年前九個月ＰＰＩ下降百分之二點八。

大陸國家統計局城市司首席統計師董莉娟解釋，ＣＰＩ年比下降主要受「翹尾影響」（受到上一年變動的影響），本月的年比變動中，翹尾影響約為負零點八個百分點，今年價格變動的新影響約為零點五個百分點。食品和能源價格下降是主要因素。

華爾街日報指出，經濟學家分析，大陸物價下降幅度收窄顯示，北京近期抑制企業價格戰和推行消費補貼的政策已初見成效，但其國內消費仍偏疲弱，短期內通縮壓力仍未完全消退。

面對中美貿易戰火再起，國際貨幣基金（ＩＭＦ）近日強調，大陸必須重新平衡其經濟增長模式。

路透指出，ＩＭＦ首席經濟學家古林查斯表示，大陸的出口增長引擎正在熄火，其大量生產出口產品，但這些商品的價格向下表明市場的吸納能力有限。他重申，ＩＭＦ長期建議大陸當局向可持續的國內需求進行再平衡。

他並在一篇配合ＩＭＦ預測發布的文章中形容，大陸的經濟前景「令人擔憂」。隨著房地產投資持續萎縮、整體信貸需求疲弱，金融穩定風險高企，經濟正處於債務、通縮陷阱的邊緣。他並指，美中貿易緊張升級對全球經濟構成重大風險，若關稅衝突擴大，可能顯著下修全球經濟成長預測。