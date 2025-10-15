A股還能漲？陸9月底M1與M2剪刀差收窄 分析稱陸民眾正進行資產配置

快訊

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
人行15日公布9月金融數據顯示，今年首三季新增貸款人民幣14.75億元。按此計算，9月新增貸款1.29兆元，遜於預期。法新社
人行15日公布9月金融數據顯示，今年首三季新增貸款人民幣14.75億元。按此計算，9月新增貸款1.29兆元，遜於預期。其中M1與M2剪刀差收窄，刷新年內低值。分析認為跟民眾投資回暖有關。

數據顯示，2025年9月末社會融資規模存量為人民幣437.08兆元，年增8.7%。其中，對實體經濟發放的人民幣貸款餘額為人民幣267.03兆元，年增6.4%。值得關注的是，2025年前三季，社會融資規模增量累計為人民幣30.09兆元，年增人民幣4.42兆元。

市場分析認為，9月信貸增長與重點行業擴張和消費貸貼息政策落地等因素有關。。

另外，9月末，廣義貨幣(M2)餘額人民幣335.38兆元，年增8.4%。狹義貨幣(M1)餘額人民幣113.15兆元，年增7.2%。流通中貨幣(M0)餘額人民幣13.58兆元，年增11.5%。前三季淨投放現金人民幣7,619億元。M1-M2剪刀差繼續收窄為-1.2%，反映出企業生產經營活躍度提升、個人投資消費需求回暖等積極信號。

存款數據方面，前三季人民幣存款增加人民幣22.71兆元。其中，住戶存款增加人民幣12.73兆元，非金融企業存款增加人民幣1.53兆元，財政性存款增加人民幣1.37兆元，非銀行業金融機構存款增加人民幣4.81兆元。

澎湃新聞引述市場人士分析稱，近幾個月M1增速回升態勢明顯，除了去年同期低基數影響外，也與企業和居民定期存款活化有關。

財聯社引述不具名權威人士稱，雖然貸款增速受地方專項債置換影響，但也在不斷釋放積極信號：如今年以來M1-M2剪刀差明顯收斂，反映出企業生產經營活躍度提升、個人投資消費需求回暖等積極信號。

第一財經報導，近幾個月以來，居民存款增速較前期高位有所回落，非銀存款保持較快增長。在資本市場回暖與利率下行的背景下，不少市場機構將居民存款和非銀存款之間的變化視同居民存款「搬家」到股市。

不過，民眾投資升溫不見得投注股市。報導引述市場權威人士說法稱，存款搬家本質上是居民資產重新配置的一種表現。從今年以來的情況看，非銀行金融機構存款增長較快，主要還是與非銀存款定期化、持有同業存單增長較多有關。

人民幣 餘額 貨幣

