這些內容全上繳！亞馬遜將向北京報送中國賣家資訊 海外銷售也入列

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
美國電商巨頭亞馬遜（Amazon）近日亦發出公告指出，將向中國稅務機關報送所有中國賣家信息，即使中國賣家僅在非中國地區的亞馬遜商城銷售商品，訊息仍會被納入涉稅信息報送範圍，並報送給北京當局。路透
繼天貓發布涉稅資訊報送相關口徑後，美國電商巨頭亞馬遜（Amazon）近日亦發出公告指出，將向中國稅務機關報送所有中國賣家信息，即使中國賣家僅在非中國地區的亞馬遜商城銷售商品，訊息仍會被納入涉稅信息報送範圍，並報送給北京當局。

新浪財經指，13日，亞馬遜發布「關於中華人民共和國《互聯網平台企業涉稅信息報送規定》」的指南通知。通知明確表示，根據中華人民共和國國務院發布的《互聯網平台企業涉稅資訊報送規定》（國務院令第810號）及中華人民共和國國家稅務總局發布的 [2025] 第15號公告，亞馬遜將按季度向中國稅務機關報送中國賣家的相關資訊。

通知指出，2025年10月31日之前，亞馬遜將進行首次季度資訊報送，範圍涵蓋2025年7月至9月期間的資訊。這些資訊報送將包含您的身分資訊、交易數量、收入資訊、支付給平台的佣金和服務費等資訊。此後，平台將按季度持續報送信息。

通知寫道，亞馬遜將按季度向中國稅務機關報送包括身份信息、交易數量、收入信息、支付給平台的佣金和服務費等信息。通過亞馬遜商城向全球買家銷售貨物、服務或無形資產的中國賣家，都會受到影響。

亞馬遜強調，涉稅信息報送要求適用於所有中國賣家，無論在哪個亞馬遜商城銷售商品。例如，即使商家僅在亞馬遜美國商城銷售商品，相關信息仍會被納入涉稅信息報送範圍，並報送給中國稅務機關。

大陸電子商務服務平台「億邦動力」提到，根據6月20日大陸國務院發布的《互聯網平台企業涉稅資訊報送規定》及6月26日大陸國家稅務總局又發布的《關於互聯網平台企業報送涉稅信息有關事項的公告》，各互聯網平台應向主管稅務機關報送平台內經營者和從業人員的身份訊息、收入信息等涉稅信息。

據了解，進入10月以來，包括亞馬遜、沃爾（Walmart）、Shppify、TikToK、Temu、希音（SHEIN）、速賣通、eBay、Newegg、OTTO、Coupang等跨境電商出口平台均已完成在稅務機關的相關備案工作。

美國電商巨頭亞馬遜（Amazon）近日發布「關於中華人民共和國《互聯網平台企業涉稅信息報送規定》」的指南通知。圖／取自新浪財經
美國電商巨頭亞馬遜（Amazon）近日發布「關於中華人民共和國《互聯網平台企業涉稅信息報送規定》」的指南通知。圖／取自新浪財經
美國電商巨頭亞馬遜（Amazon）近日發布「關於中華人民共和國《互聯網平台企業涉稅信息報送規定》」強調，涉稅信息報送要求適用於所有中國賣家，無論在哪個亞馬遜商城銷售商品。圖／取自新浪財經
美國電商巨頭亞馬遜（Amazon）近日發布「關於中華人民共和國《互聯網平台企業涉稅信息報送規定》」強調，涉稅信息報送要求適用於所有中國賣家，無論在哪個亞馬遜商城銷售商品。圖／取自新浪財經

