聞泰子公司安世半導體遭中荷出口管制 陸外交部：反對政治化經貿措施

大陸科技企業聞泰旗下子公司安世半導體（Nexperia）近期陷入中荷兩國出口管制風波。10月14日，安世半導體表示，中方已禁止其出口產品，而荷蘭也以國家安全為由限制其全球業務運作，引發國際關注。大陸外交部15日回應，建議向中方主管部門了解具體情況，並重申有關國家應切實遵守市場原則，不要將經貿問題政治化。中方反對以國家安全為藉口對特定國家企業採取歧視性措施，堅決維護自身正當合法權益。

在10月15日下午例行記者會上，針對法新社記者提問，安世半導體公司14日表示，中方禁止從中國出口產品，而荷蘭出於國家安全為由限制該公司，中方是否對安世半導體實施了出口管制？

大陸外交部發言人林劍指出，「你提到這個問題很具體，建議向中方的主管部門了解。」他指，願在此重申，中方一貫反對泛化國家安全概念，針對特定國家企業採取歧視性做法，有關國家應切實遵守市場原則，不要將經貿問題政治化。中方維護自身正當合法權益的決心，堅定不移。

此前，聞泰科技12日晚發表聲明指出，荷蘭政府以「國家安全」為由對安世半導體實施全球運營凍結，是地緣政治偏見的過度干預，而非基於事實風險評估，違背歐盟市場一貫倡導的市場經濟、公平競爭與國際經貿規則。

聞泰續稱，安世半導體部分外籍管理層試圖通過法律程序改變股權結構，其訴求與荷蘭指令高度聯動，本質是借政治壓力剝奪股東權利，公司對此行為予以譴責。

第一財經指出，安世半導體隨後在14日指出，大陸政府已禁止該公司從大陸出口產品，公司正「積極與北京當局接洽」，以爭取豁免這項禁令。同時，由於目前，張學政已被荷蘭企業法院暫停安世半導體執行董事職務及非執行董事職務，安世半導體指，公司首席財務長Stefan Tilger將擔任臨時首席執行長，Achim Kempe將繼續擔任首席營運長。