快訊

地檢署若羈押就立地成佛 檢方依恐嚇罪嫌命館長15萬交保

34歲創作歌手罹罕病離世 症狀太像感冒「鼻塞、頭痛」易延誤治療

獨／無懼北市府施壓！北士科T17、T18動土儀式倒數計時 最快這2日啟動

聞泰子公司安世半導體遭中荷出口管制 陸外交部：反對政治化經貿措施

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
荷蘭政府對大陸科技公司聞泰科技旗下子公司安世半導體下手。路透
荷蘭政府對大陸科技公司聞泰科技旗下子公司安世半導體下手。路透

大陸科技企業聞泰旗下子公司安世半導體（Nexperia）近期陷入中荷兩國出口管制風波。10月14日，安世半導體表示，中方已禁止其出口產品，而荷蘭也以國家安全為由限制其全球業務運作，引發國際關注。大陸外交部15日回應，建議向中方主管部門了解具體情況，並重申有關國家應切實遵守市場原則，不要將經貿問題政治化。中方反對以國家安全為藉口對特定國家企業採取歧視性措施，堅決維護自身正當合法權益。

在10月15日下午例行記者會上，針對法新社記者提問，安世半導體公司14日表示，中方禁止從中國出口產品，而荷蘭出於國家安全為由限制該公司，中方是否對安世半導體實施了出口管制？

大陸外交部發言人林劍指出，「你提到這個問題很具體，建議向中方的主管部門了解。」他指，願在此重申，中方一貫反對泛化國家安全概念，針對特定國家企業採取歧視性做法，有關國家應切實遵守市場原則，不要將經貿問題政治化。中方維護自身正當合法權益的決心，堅定不移。

此前，聞泰科技12日晚發表聲明指出，荷蘭政府以「國家安全」為由對安世半導體實施全球運營凍結，是地緣政治偏見的過度干預，而非基於事實風險評估，違背歐盟市場一貫倡導的市場經濟、公平競爭與國際經貿規則。

聞泰續稱，安世半導體部分外籍管理層試圖通過法律程序改變股權結構，其訴求與荷蘭指令高度聯動，本質是借政治壓力剝奪股東權利，公司對此行為予以譴責。

第一財經指出，安世半導體隨後在14日指出，大陸政府已禁止該公司從大陸出口產品，公司正「積極與北京當局接洽」，以爭取豁免這項禁令。同時，由於目前，張學政已被荷蘭企業法院暫停安世半導體執行董事職務及非執行董事職務，安世半導體指，公司首席財務長Stefan Tilger將擔任臨時首席執行長，Achim Kempe將繼續擔任首席營運長。

半導體 中方 國家安全 荷蘭

延伸閱讀

外交部2026年預算增逾百億 打造不對稱戰略抗衡中國

南海衝突白熱化之際 菲律賓宣布11月重啟大陸公民電子簽證計畫

荷蘭凍結安世資產 環時批海盜劫掠 中半導體業：濫用國安概念

荷蘭以國安為由接管聞泰科技子公司 安世半導體任命臨時CEO

相關新聞

這些內容全上繳！亞馬遜將向北京報送中國賣家資訊 海外銷售也入列

繼天貓發布涉稅資訊報送相關口徑後，美國電商巨頭亞馬遜（Amazon）近日亦發出公告指出，將向中國稅務機關報送所有中國賣家...

陸中古屋房價連跌41個月 專家：未來1年房價仍有5-10%下跌空間

大陸房產調研機構中國指數研究院（中指研究院）發布9月數據，百城二手房（中古屋）價格已連跌41個月，且掛牌量繼續增加。上海...

聞泰子公司安世半導體遭中荷出口管制 陸外交部：反對政治化經貿措施

大陸科技企業聞泰旗下子公司安世半導體（Nexperia）近期陷入中荷兩國出口管制風波。10月14日，安世半導體表示，中方...

募資33億！定穎子公司超穎電子 月底登陸上交所

印刷電路板（PCB）製造商定穎投控（3715），旗下持股97.85%的子公司超穎電子，已獲大陸證監會核准，透過上海證券交...

荷蘭凍結安世資產 環時批海盜劫掠 中半導體業：濫用國安概念

中國半導體領軍企業聞泰科技近期遭遇跨國監管重大挑戰，其旗下總部位於荷蘭的核心資產安世半導體，因荷蘭政府以經濟安全風險為由...

磨劍數年底氣足…美徵港口費 北京加碼制裁 看誰扛不住

還沒等到美國總統川普說的「都會沒事的」，中美貿易戰的互徵港口費14日已上路。中方這次似乎鐵了心，商務部不僅拒接美國貿易代...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。