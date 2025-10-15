募資33億！定穎子公司超穎電子 月底登陸上交所

印刷電路板（PCB）製造商定穎投控（3715），旗下持股97.85%的子公司超穎電子，已獲大陸證監會核准，透過上海證券交易所主板上市申請，並於15日開啟申購，發行價格為每股人民幣17.08元，預計募資人民幣8億元（約新台幣33億元），預計10月底掛牌上市。

超穎電子在招股書中表示，募集資金將投資於高多層及HDI項目第2階段（黃石P2廠，位於黃石市經濟技術開發區汪仁鎮大棋大道特88號）、補充流動資金及償還銀行貸款專案。專案達產後，超穎電子將每年新增36平方公尺產能、進一步提升高多層PCB、高階HDI製程能力和技術水準。

根據上交所發行安排，本次網上申購時間為2025年10月15日（T日）上午9時30分到11時30分、下午1時到3時，申購簡稱為「超穎申購」，申購代碼為「732175」。

本次發行採用戰略配售、網下發行與網上發行相結合的方式進行，股票簡稱為「超穎電子」，股票代碼為「603175」。

財務方面，超穎電子於2022年度、2023年度、2024年度，營收分別為人民幣35.1億元、36.5億元、41.2億元，淨利潤分別為人民幣1.4億元、2.6億元、2.7億元。

招股書還披露，超穎電子主業是印製電路板的研發、生產和銷售，自成立以來主營業務沒有發生變化。公司產品廣泛應用於汽車電子、顯示、儲存、消費電子、通信等領域，公司以汽車電子PCB為主，是境內少數具備多階HDI及任意層互連HDI汽車電子板量產能力的公司之一，與大陸汽車、法雷奧、博世、安波福等全球Tier 1汽車零部件供應商及特斯拉等知名新能源汽車廠商建立了穩定合作。

根據CPCA公布的「第24屆（2024）中國電子電路行業主要企業營收榜單」，公司在綜合PCB企業中排名第23位。根據 NTI（N.T.Information LTD）的報告，2023年公司為全球前十大汽車電子PCB供應商，大陸前五大汽車電子PCB供應商。

智通財經報導，目前PCB的應用領域幾乎涉及所有的電子產品，主要包括通訊、電腦、消費電子、汽車電子、伺服器、工業控制、軍事航空、醫療等領域，是全球電子元件細分產業中產值占比最大的產業。根據Prismark報告，2024年全球PCB產業總產值為735.65億美元。

自2006年開始，大陸超越日本成為全球第1大PCB生產基地，PCB的產量和產值均居世界第1。根據Prismark報告，2024年，大陸PCB產值占全球PCB總產值的比率為55.74%。據Prismark的預測，未來5年全球PCB市場將保持穩定增長，2024年至2028年複合年均增長率為5.5%，2028年全球PCB市場規模將達到911.13億美元。