荷蘭以國安為由接管聞泰科技子公司 安世半導體任命臨時CEO

大陸科技企業聞泰科技近日遭荷蘭政府以經濟安全風險為由，要求其控股子公司安世半導體（Nexperia）及其下屬所有子公司、分公司、辦事處等全球30個主體，對其資產、智慧財產權、業務及人員等不得進行任何調整，為期1年。對此，外媒指出，荷蘭1份法院文件顯示，該國政府是在美國發出警告後接管安世。安世中國籍首席執行長張學政被暫停相關職務後，公司於14日披露，由首席財務長Stefan Tilger擔任臨時執行長。

彭博報導，從周二（14日）公布的法院裁決顯示，美國國際安全與防擴散局於6月對荷蘭外交部表示，如果安世半導體希望申請從清單中豁免，安世半導體必須更換其中國籍執行長。

報導稱，這項警告引發後續一連串事件，導致荷蘭政府9月30日引述冷戰時期的《物資供應法》（Goods Availability Act），向安世半導體下達部長令，在未來1年內不得對資產、知識產權、業務及人事安排等進行任何調整，理由是可能對「荷蘭及歐洲的經濟安全構成風險」。 同時，暫停張學政在安世半導體的相關職務。

另，香港《南華早報》14日提到，法庭文件顯示，美方今年6月通知荷蘭官員，他們將擴大「實體清單」範圍，將制裁延伸至被列實體持股超過50%的子公司。聞泰科技在2018年至2020年期間，經過一系列資本運作後全資控股安世半導體，並在去年12月被列入美國「實體清單」。

公開資料顯示，張學政是安世母公司聞泰科技的創辦人、法定代表人、董事長、總裁，與家人共同持有該公司15.4%的股份。目前，張學政已被荷蘭企業法院暫停安世半導體執行董事職務及非執行董事職務。

第一財經指出，安世半導體14日公告，公司首席財務長Stefan Tilger將擔任臨時首席執行長，Achim Kempe將繼續擔任首席營運長。

此前，聞泰科技12日晚發表聲明指出，荷蘭政府以「國家安全」為由對安世半導體實施全球運營凍結，是地緣政治偏見的過度干預，而非基於事實風險評估，違背歐盟市場一貫倡導的市場經濟、公平競爭與國際經貿規則。

聞泰續稱，安世半導體部分外籍管理層試圖通過法律程序改變股權結構，其訴求與荷蘭指令高度聯動，本質是借政治壓力剝奪股東權利，公司對此行為予以譴責。