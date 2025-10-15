快訊

通縮陰霾未散 大陸CPI受翹尾影響年減0.3% 降幅大於預期

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
大陸國家統計局15日公布，9月消費者物價指數（CPI）按年下降0.3%，降幅大於預期，凸顯大陸內需低迷、通縮陰霾未散。（歐新社）
大陸國家統計局15日公布，9月消費者物價指數（CPI）按年下降0.3%，降幅大於預期，凸顯大陸內需低迷、通縮陰霾未散。（歐新社）

大陸國家統計局15日公布，9月消費者物價指數（CPI）按年下降0.3%，降幅大於預期，凸顯大陸內需低迷、通縮陰霾未散。分析認為，消費者和企業信心在大陸國內經濟長期疲軟、國際貿易緊張局勢再度升溫的情況下受到拖累。

根據中國國家統計局網站10月15日發布的最新數據，大陸CPI年比下降0.3%，雖較8月0.4%的降幅有所收窄，但大於路透此前調查的經濟學家預期下降0.2%，連續2個月通縮。同時，今年前9個月CPI則按年下降0.1%。

分項來看，城市CPI年比下降0.2%，農村下降0.5%；食品價格下降4.4%，非食品價格上漲0.7%；消費品價格下降0.8%，服務價格上漲0.6%。按月計算，9月CPI月比上漲0.1%，其中城市持平，農村上漲0.2%；食品價格上漲0.7%，非食品價格下降0.1%；消費品價格上漲0.3%，服務價格下降0.3%。

大陸國家統計局城市司首席統計師董莉娟解釋，CPI年比下降主要受翹尾影響，本月CPI-0.3%的年比變動中，翹尾影響約為-0.8個百分點，今年價格變動的新影響約為0.5個百分點。食品和能源價格下降是主要因素，其中豬肉、鮮菜、雞蛋和鮮果價格分別下降17.0%、13.7%、13.5%和4.2%，合計影響CPI年比下降約0.78個百分點。

董莉娟指，能源價格下降2.7%，影響約0.20個百分點。扣除食品和能源的核心CPI年比上漲1.0%，為近19個月以來首次回到1%以上，且漲幅連續第5個月擴大。

另，9月，大陸全國生產者物價指數（PPI）按年下降2.3%，降幅比上月收窄0.6個百分點，月比持平。今年首9個月，PPI下降2.8%。董莉娟指出，9月PPI按年降幅收窄，除受上年同期對比基數走低影響外，各項宏觀政策效果持續顯現，一些行業價格呈現積極變化。一是全國統一大市場建設縱深推進帶動相關行業價格按年降幅收窄，二是產業結構升級和消費潜力釋放帶動相關行業價格按年上漲。

華爾街日報指出，經濟學家分析，大陸物價下降幅度收窄顯示，北京近期抑制企業價格戰和推行消費補貼的政策已初見成效，但國內消費仍偏疲弱，短期內通縮壓力仍未完全消退。

相關新聞

陸中古屋房價連跌41個月 專家：未來1年房價仍有5-10%下跌空間

大陸房產調研機構中國指數研究院（中指研究院）發布9月數據，百城二手房（中古屋）價格已連跌41個月，且掛牌量繼續增加。上海...

荷蘭以國安為由接管聞泰科技子公司 安世半導體任命臨時CEO

大陸科技企業聞泰科技近日遭荷蘭政府以經濟安全風險為由，要求其控股子公司安世半導體（Nexperia）及其下屬所有子公司、...

灣芯展開幕首日 未見新凱來曝光機現身

大陸正加速推動半導體供應鏈的自主化，與華為關係密切、備受關注的大陸半導體設備公司新凱來，15日在深圳會展中心舉行的202...

荷蘭凍結安世資產 環時批海盜劫掠 中半導體業：濫用國安概念

中國半導體領軍企業聞泰科技近期遭遇跨國監管重大挑戰，其旗下總部位於荷蘭的核心資產安世半導體，因荷蘭政府以經濟安全風險為由...

磨劍數年底氣足…美徵港口費 北京加碼制裁 看誰扛不住

還沒等到美國總統川普說的「都會沒事的」，中美貿易戰的互徵港口費14日已上路。中方這次似乎鐵了心，商務部不僅拒接美國貿易代...

繼美團後…餓了麼也取消外送騎士超時罰款 試點改扣服務分

餓了麼14日在其官網公眾號上發文稱，針對外送騎士反饋超時扣款的取消，平台正在試點推廣新版服務分，通過扣服務分等方式取代原...

