灣芯展開幕首日 未見新凱來曝光機現身

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
新凱來子公司萬里眼，在本次展會發布新一代超高速即時示波器。（圖／取自第一財經日報）
新凱來子公司萬里眼，在本次展會發布新一代超高速即時示波器。（圖／取自第一財經日報）

大陸正加速推動半導體供應鏈的自主化，與華為關係密切、備受關注的大陸半導體設備公司新凱來，15日在深圳會展中心舉行的2025灣區半導體產業生態博覽會（灣芯展）開幕首日，成為最出圈的「人氣王」，但現場並未展示曝光機實體設備，只有模型。

外界仍是關注新凱來何時可以投入生產，甚至進而擾動全球產業鏈。該公司展台工作人員表示，「沒有接到新品發布的通知，本次參展不會有新品發布。」

第一財經日報報導，新凱來展台展出了光學檢測BFI產品岳麓山、物理與X射線量測設備XPS赤霞山-XP、刻蝕產品ETCH武夷山、擴散產品EPI峨眉山和RTP三清山、薄膜產品PVD普陀山及ALD阿里山、CVD長白山模型。

新凱來子公司「萬里眼」在灣芯展也有獨立展台，展出了公司下一代數位網路測試產品、高頻與高速晶片測試產品等。

新凱來子公司「啟雲方」也發布2款擁有完全自主智慧財產權的大陸國產電子工程EDA（原理圖和PCB）設計軟體。啟雲方電子工程EDA設計軟體在電子電路設計重要指標方面達業界一流水準，產品性能較行業標竿提升30%，產品硬體開發周期可縮短40%。

深圳市發改委主任郭子平在日前舉行的新聞發布會上表示，「新凱來包含了幾個子公司，每個子公司都將在這次灣芯展中帶來意想不到的驚喜。」

今年3月，新凱來在上海的半導體設備展上，推出了6大類31款半導體設備模型。

新凱來的前身是華為2012實驗室的星光工程部，主要負責華為精密裝備的設計、開發，匯聚國內外半導體設備領域的頂尖專家。該工程部數千人團隊於2022年獨立併入新凱來。

目前新凱來由深圳國資委透過深芯恒科技100%控股，致力於半導體裝備以及零部件、電子製造設備的研發、製造、銷售與服務。

大陸正加速推動半導體供應鏈的自主化，與華為關係密切、備受關注的大陸半導體設備公司新凱來，15日在2025灣區半導體產業生態博覽會（灣芯展）開幕首日，並未展示實體設備，只有模型。（圖／取自第一財經日報）
大陸正加速推動半導體供應鏈的自主化，與華為關係密切、備受關注的大陸半導體設備公司新凱來，15日在2025灣區半導體產業生態博覽會（灣芯展）開幕首日，並未展示實體設備，只有模型。（圖／取自第一財經日報）
新凱來在灣芯展的展位。（圖／取自第一財經日報）
新凱來在灣芯展的展位。（圖／取自第一財經日報）

半導體 深圳

