蘋果傳加碼布局越南...陸工信部長與庫克會面 籲深耕中國市場

中美貿易緊張升溫之際，彭博引述知情人士指出，蘋果計畫在越南擴大智慧家居設備生產，並與比亞迪合作，以減少對中國大陸的依賴。同時，正在中國大陸訪問的蘋果執行長庫克15日在北京與工信部長李樂成會面，李樂成呼籲蘋果持續深耕中國市場。

財聯社指，大陸工信部長李樂成15日在北京會見庫克，雙方就蘋果公司在華業務發展、加強電子資訊領域合作等議題進行交流。李樂成說，中國超大規模市場和完整的產業體系，蘊含著巨大投資和消費潛力。中國將堅定不移推進高水準對外開放，大力推進「智慧產業化」和「產業智慧化」，為包括蘋果在內的外資企業進一步營造良好營商環境。希望蘋果持續深耕中國市場，積極參與中國新型工業化進程，與產業鏈上下游企業協同創新發展。

在中方新聞通稿中，庫克則表示將繼續加大在華投資，進一步提高對華合作層次和水準，實現互利共贏發展。新浪財經指出，庫克此前於13日現身上海與泡泡瑪特創辦人王寧等人交流，還在直播時宣布了大陸的國行版iPhone Air發售日期。

然而，在此之前，彭博引述消息人士透露，蘋果正在開發多款2026年推出的新家用智慧設備，包括家用安全防範鏡頭和1款可控制家電的中央控制顯示螢幕。此外，配備電機和傳感器、可自主移動的桌面機器人預計將於2027年推出。

此外，消息指，在即將推出的家居中央控制設備以及未來的機器人項目上，蘋果正與比亞迪合作，後者將負責產品的最終組裝、測試和包裝，也就是將設備組裝完成、進行功能測試，並準備發送給客戶和零售商的環節。據悉，蘋果還計劃與為其代工的比亞迪，在越南擴大iPad生產。

消息還稱，上述3款產品都計劃在越南生產，象徵蘋果在新產品策略上的重大轉變。據了解，蘋果通常先在中國生產新設備，然後再在其它國家擴產或轉移生產。目前，蘋果已在越南生產部分iPad、AirPods、Apple Watch、Mac電腦以及舊款HomePod。

彭博表示，雖然家用設備在蘋果整體銷售中占比不高，但公司正試圖在此領域加大投入，尤其是在旗艦產品 iPhone銷售增長放緩的背景下。而擴大越南的製造能力，也是蘋果持續努力減少對中國大陸依賴的一部分，特別是在中美貿易緊張局勢升溫之際。報導並指，今年蘋果已將更多iPhone產能轉移至印度，此前中國大陸這一主要生產中心，因美國總統川普加徵高額進口關稅而受到影響。