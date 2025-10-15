陸稱「懸賞」徵國軍違法線索 國台辦：親友若未涉犯罪 不會隨意追究

大陸近期接連指控我軍情局指揮「台獨水軍」，還披露我國防部政治作戰局心戰大隊18人名單，發布「懸賞徵集違法線索」通告，並稱已查清我「心戰大隊」250多名人員身分。大陸國台辦發言人陳斌華15日表示，這是落實懲獨22條的具體行動，是維護兩岸同胞共同利益和中華民族根本利益的正義之舉，他並稱，大陸公安機關行為符合大陸刑法規定，「犯罪嫌疑人」親友如未涉嫌犯罪，不會隨意追究。

近期，大陸國安於10日一早，公布我3人身分，指控是「網路水軍」後，11日廈門公安局又發出懸賞通告，稱要徵集18名我軍「心戰大隊」核心骨幹違法犯罪線索。當時，陳斌華發布答記者問表示，任何為「台獨」分裂勢力為虎作倀、助紂為虐的組織和人員，都必遭法律的嚴懲；大陸央媒還報導稱，陸方辦案人員已查清心戰大隊全部250多名成員的真實身分和職責。

15日上午，陳斌華主持國台辦例行記者會時繼續就此表示，台灣軍方政治作戰局心理作戰大隊長期通過架設反宣網站、製作反動遊戲、偽造影音內容、運營反動電台等卑劣手段，抹黑攻擊大陸，宣揚「台獨」謬論，煽動分裂國家。

他說，大陸公安機關對該大隊18名涉嫌違法犯罪的核心骨幹發布懸賞通告，是落實《關於依法懲治「台獨」頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見》的具體行動，是維護兩岸同胞共同利益和中華民族根本利益的正義之舉。

陳斌華表示，「台獨」是歷史逆流，是兩岸禍害。任何為「台獨」分裂勢力為虎作倀、助紂為虐的組織和人員，都必遭法律的嚴懲。希望兩岸同胞積極提供相關違法犯罪線索，堅決反對任何形式的「台獨」分裂行徑，堅定維護國家統一，堅定維護台海和平穩定和自身安全福祉。

接著，針對媒體關切，陸方如何保證司法程序符合國際人權標準與公正審判原則，這些被公布的「心戰大隊」成員家屬出入大陸及港澳地區是否受影響，受到牽連？陳斌華重申，這是落實懲獨22條的具體行動，和維護兩岸同胞共同利益和中華民族根本利益的正義之舉，表示大陸公安機關通過此方式徵集涉案線索，符合《中華人民共和國刑事訴訟法》相關規定。

陳斌華說，司法機關將嚴格按照相關法律法規開展偵查、起訴、審判等工作。按照刑事訴訟法相關規定，對犯罪嫌疑人的合法權益予以充分保障。按照罪責自負原則，犯罪嫌疑人家庭或親友如未涉嫌犯罪，不會隨意追究。

值得注意的是，對於近期有報導稱，我軍方人員以網路交友結識大陸女特工，涉嫌洩漏雄二飛彈機密。陳斌華表示，關於提問記者提到的所謂「女特工」，「我不了解你說的情況」。陳斌華說，捏造所謂「共諜」、渲染「大陸威脅」，是民進黨當局、綠營媒體的慣用伎倆。