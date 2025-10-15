快訊

馬太鞍溪潰決釀19死5失聯 檢調朝過失致死、公務員廢弛職務方向偵辦

等到「福勝亭週年慶」了！限時11天「3款人氣定食179元」 加點「甜點、副食飲料」最低20元起

清寒大學生疑為1.8萬學費亡 教育部：校方出現1問題 要亡羊補牢

中國通縮疑慮持續　9月CPI年減0.3%

中央社／ 台北15日電

中國國家統計局今天發布最新統計資料。中國9月消費者物價指數（CPI）年減0.3%，連續兩個月負成長，內部需求不振、民眾信心不足，通貨緊縮疑慮持續蔓延。

中國國家統計局15日最新統計資料顯示，9月CPI較去年同期負成長，年減0.3%；跌幅較8月收斂0.1個百分點。中國CPI年增率從今年2月起維持負成長，6月一度轉正、微增0.1%，7月持平，8、9月連續兩個月負成長。

中國9月生產者物價指數（PPI）較去年同期下滑2.3%，跌幅較8月收斂0.6個百分點；中國PPI年增率從2022年10月起迄今，連續36個月維持負成長。

東方金誠研究發展部部門總監馮琳在界面新聞15日報導中表示，物價水準從年初以來以偏低姿態延續，背後根本原因在於，房地產市場調整逾4年，民眾財富持續縮水，導致消費信心不足。

馮琳指出，今年上半年外部環境波動加劇，國際原油價格顯著下跌，也對國內CPI傳導。物價走勢一個重要支撐點在於「以舊換新」政策，汽車、家電等商品價格年增率成長態勢較為明顯。

銀河證券宏觀分析師張迪在界面新聞15日報導中指出，推估CPI成長將持續承壓。

張迪從3個要點解析，包括供應過剩與需求乏力是主要挑戰、治理企業低價無序競爭力度加大有助PPI回升；對於CPI傳導效果有待觀察、消費內生動能偏弱，核心CPI修復空間有限。

中國國家統計局城市司首席統計師董莉娟解讀，9月PPI成長率跌幅收斂，除了受到去年同期基數走低影響外，也是各個宏觀政策效果的展現，例如全國統一大市場建設帶動相關行業價格跌幅收斂。

CPI PPI

延伸閱讀

證交稅連二紅寫最強9月 年增52% 創16年最大增幅

9月房地三稅雙位數下滑

上櫃公司9月營收年增7%

六大壽險新契約保費向上 前九月增25% 衝上4,357億元

相關新聞

貿易戰延燒航運！大陸官媒：反制措施 為維護國際海運公平正義

中美近期開啟新一輪貿易戰，延燒至航運和造船業。大陸官媒《經濟日報》15日評論指，中方對涉美船舶採取反制措施，旨在維護國際...

陸稱「懸賞」徵國軍違法線索 國台辦：親友若未涉犯罪 不會隨意追究

大陸近期接連指控我軍情局指揮「台獨水軍」，還披露我國防部政治作戰局心戰大隊18人名單，發布「懸賞徵集違法線索」通告，並稱...

IMF首席經濟學家：房市壓力未解 中國大陸經濟前景令人擔憂

中美貿易戰火再起，國際貨幣基金組織（IMF）近日強調，中國大陸必須將其經濟增長模式重新平衡，轉向依賴國內需求。IMF指，...

小米第三款車YU9 多張實車諜照曝光

疑似小米第三款車型（暫稱小米 YU9）在新疆測試的諜照近日在網上曝光，小米創辦人、董事長兼 CEO 雷軍13日在社交媒體...

福建莆田─台灣 貨運航線恢復

在兩岸貨貿持續發展下，據陸媒報導，福建莆田至台灣集裝箱（貨櫃）航線13日恢復運行，在此之前，該航線停航了約半年，未來計畫...

陸統一電力市場 跨區現貨購電

中國南方電網公司、中國國家電網公司13日首次跨電網經營區電力現貨交易達成。來自中國南方五省區電力資源，首次以現貨交易形式...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。