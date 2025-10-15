中國通縮疑慮持續　9月CPI年減0.3%

中國國家統計局今天發布最新統計資料。中國9月消費者物價指數（CPI）年減0.3%，連續兩個月負成長，內部需求不振、民眾信心不足，通貨緊縮疑慮持續蔓延。

中國國家統計局15日最新統計資料顯示，9月CPI較去年同期負成長，年減0.3%；跌幅較8月收斂0.1個百分點。中國CPI年增率從今年2月起維持負成長，6月一度轉正、微增0.1%，7月持平，8、9月連續兩個月負成長。

中國9月生產者物價指數（PPI）較去年同期下滑2.3%，跌幅較8月收斂0.6個百分點；中國PPI年增率從2022年10月起迄今，連續36個月維持負成長。

東方金誠研究發展部部門總監馮琳在界面新聞15日報導中表示，物價水準從年初以來以偏低姿態延續，背後根本原因在於，房地產市場調整逾4年，民眾財富持續縮水，導致消費信心不足。

馮琳指出，今年上半年外部環境波動加劇，國際原油價格顯著下跌，也對國內CPI傳導。物價走勢一個重要支撐點在於「以舊換新」政策，汽車、家電等商品價格年增率成長態勢較為明顯。

銀河證券宏觀分析師張迪在界面新聞15日報導中指出，推估CPI成長將持續承壓。

張迪從3個要點解析，包括供應過剩與需求乏力是主要挑戰、治理企業低價無序競爭力度加大有助PPI回升；對於CPI傳導效果有待觀察、消費內生動能偏弱，核心CPI修復空間有限。

中國國家統計局城市司首席統計師董莉娟解讀，9月PPI成長率跌幅收斂，除了受到去年同期基數走低影響外，也是各個宏觀政策效果的展現，例如全國統一大市場建設帶動相關行業價格跌幅收斂。