中國大陸擬擴大所有符合條件口岸 辦一次性台胞證

繼推出免收首次申辦台灣居民來往大陸通行證（台胞證）的證件費後，中國大陸宣布，擬於近期將台灣民眾來大陸落地辦證口岸範圍，擴大至全部符合條件的口岸。目前僅有46個城市口岸可申請「一次有效台胞證」。

中國大陸國務院台灣事務辦公室（國台辦）今天舉行例行記者會。國台辦發言人陳斌華在記者會宣布，為進一步擴大開放，讓台灣民眾來大陸更便利和安全，有關職能部門擬於近期將台灣民眾來大陸落地辦證口岸範圍，擴大至全部符合條件的口岸。

陳斌華表示，台灣民眾無論是從台灣直航大陸，還是經由港澳地區和外國來大陸，都可在上述口岸落地申請辦理「一次有效台胞證」入境。政策措施詳情和落地辦證口岸清單，將由有關職能部門適時發布。

陳斌華稱，頒布上述政策，是致力為台灣民眾來往大陸創造更開放、便利、安全的條件，進一步促進兩岸人員往來和交流合作，助力兩岸關係和平發展、融合發展行穩致遠。

據中國國家移民管理局政務服務平台發布的「台灣居民來往大陸通行證簽發服務指南」，目前台灣民眾可在三亞、廈門、上海、北京、南京等46個城市口岸的出入境管理機構，申請辦理一次出入境有效台胞證。