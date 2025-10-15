快訊

馬太鞍溪潰決釀19死5失聯 檢調朝過失致死、公務員廢弛職務方向偵辦

等到「福勝亭週年慶」了！限時11天「3款人氣定食179元」 加點「甜點、副食飲料」最低20元起

清寒大學生疑為1.8萬學費亡 教育部：校方出現1問題 要亡羊補牢

中國大陸擬擴大所有符合條件口岸 辦一次性台胞證

中央社／ 北京15日電

繼推出免收首次申辦台灣居民來往大陸通行證（台胞證）的證件費後，中國大陸宣布，擬於近期將台灣民眾來大陸落地辦證口岸範圍，擴大至全部符合條件的口岸。目前僅有46個城市口岸可申請「一次有效台胞證」。

中國大陸國務院台灣事務辦公室（國台辦）今天舉行例行記者會。國台辦發言人陳斌華在記者會宣布，為進一步擴大開放，讓台灣民眾來大陸更便利和安全，有關職能部門擬於近期將台灣民眾來大陸落地辦證口岸範圍，擴大至全部符合條件的口岸。

陳斌華表示，台灣民眾無論是從台灣直航大陸，還是經由港澳地區和外國來大陸，都可在上述口岸落地申請辦理「一次有效台胞證」入境。政策措施詳情和落地辦證口岸清單，將由有關職能部門適時發布。

陳斌華稱，頒布上述政策，是致力為台灣民眾來往大陸創造更開放、便利、安全的條件，進一步促進兩岸人員往來和交流合作，助力兩岸關係和平發展、融合發展行穩致遠。

據中國國家移民管理局政務服務平台發布的「台灣居民來往大陸通行證簽發服務指南」，目前台灣民眾可在三亞、廈門、上海、北京、南京等46個城市口岸的出入境管理機構，申請辦理一次出入境有效台胞證。

台胞證 陳斌華

延伸閱讀

國民黨主席選舉 陸國台辦：願在九二共識基礎上 與新主席推動兩岸關係

貿易戰延燒航運！大陸官媒：反制措施 為維護國際海運公平正義

港口費爭議 美中又槓上了 川普 TACO 交易可能沒了 全球股市、油價下挫

散裝船雙利多 運價急漲…慧洋、裕民等受惠

相關新聞

貿易戰延燒航運！大陸官媒：反制措施 為維護國際海運公平正義

中美近期開啟新一輪貿易戰，延燒至航運和造船業。大陸官媒《經濟日報》15日評論指，中方對涉美船舶採取反制措施，旨在維護國際...

陸稱「懸賞」徵國軍違法線索 國台辦：親友若未涉犯罪 不會隨意追究

大陸近期接連指控我軍情局指揮「台獨水軍」，還披露我國防部政治作戰局心戰大隊18人名單，發布「懸賞徵集違法線索」通告，並稱...

IMF首席經濟學家：房市壓力未解 中國大陸經濟前景令人擔憂

中美貿易戰火再起，國際貨幣基金組織（IMF）近日強調，中國大陸必須將其經濟增長模式重新平衡，轉向依賴國內需求。IMF指，...

小米第三款車YU9 多張實車諜照曝光

疑似小米第三款車型（暫稱小米 YU9）在新疆測試的諜照近日在網上曝光，小米創辦人、董事長兼 CEO 雷軍13日在社交媒體...

福建莆田─台灣 貨運航線恢復

在兩岸貨貿持續發展下，據陸媒報導，福建莆田至台灣集裝箱（貨櫃）航線13日恢復運行，在此之前，該航線停航了約半年，未來計畫...

陸統一電力市場 跨區現貨購電

中國南方電網公司、中國國家電網公司13日首次跨電網經營區電力現貨交易達成。來自中國南方五省區電力資源，首次以現貨交易形式...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。