貿易戰延燒航運！大陸官媒：反制措施 為維護國際海運公平正義

中美近期開啟新一輪貿易戰，延燒至航運和造船業。大陸官媒《經濟日報》15日評論指，中方對涉美船舶採取反制措施，旨在維護國際海運市場公平與正義，而非刻意升級摩擦。中國始終是國際海運秩序的建設者和維護者。

這篇題為「公平航道不容霸權阻攔」的評論文章指，近日，中方相關單位發布公告，決定自14日起對涉美船舶收取船舶特別港務費。這是中方維護中國海運企業合法權益的「正當舉措」，是對美國單邊主義行徑的有力回擊，展現中國捍衛公平原則、維護全球穩定的大國擔當。

文章稱，4月，美國貿易代表辦公室宣布對中國海事、物流和造船領域301調查最終措施，14日起對中國公司擁有或運營的船舶、中國造船舶、中國籍船舶加收港口服務費。這種做法罔顧事實，嚴重違反世貿組織規則，違背《中美海運協定》平等互惠原則，損害中國海運業和相關企業正當利益，破壞國際海運與全球經貿秩序。

該文認為，中國採取反制措施，不是挑釁，而是依法依規、合情合理的正當防衛。中國曾就相關問題向美方提供書面回應，並就雙方可在相關產業開展合作提出建議。但美國態度消極，執意實施不當措施，並於3日發布公告，明確對中方船舶收費的具體要求。

該文強調，中國不惹事，但也絕不怕事。施壓、威脅和訛詐，絕不是同中國打交道的正確方式。面對任何無理打壓，中國都有決心、有能力、有手段維護自身正當權益。因此，對於美方一些人對中國海事、物流和造船領域實施的歧視性措施，中國不會坐視不理，更不會聽之任之。

文章提及，中國採取反制措施，並不是為了升級摩擦，而是為維護國際海運市場的公平與正義。中美同為貿易大國，兩國間海運體量龐大，對全球航運格局具有舉足輕重的影響。中美航運聯繫若被破壞，勢必引發連鎖反應，干擾全球海運體系安全與暢通，衝擊國際經貿秩序。

文章再指，如果任由美國一些人的霸權霸凌行徑肆意妄為，國際海運規則將被侵蝕，公平正義將被踐踏，合作基礎將被動搖。因此，中國必須以行動捍衛國際公理，維護國際航運和造船市場的公平競爭環境。

文章最後稱，中國始終是國際海運秩序的建設者和維護者，致力於推動開放、公平、公正、非歧視的國際海運市場秩序。中國主張通過平等對話和建設性磋商處理分歧，反對以施壓、打壓方式解決問題。單邊主義終將走入死胡同，合作共贏才是通向未來航道。美方若有誠意維護國際海運和造船業健康發展，應糾正錯誤做法，停止對中國企業無理打壓，與中方相向而行，通過平等磋商與合作找到解決辦法。