大陸光電產能調控 要動了

大陸光電業面臨惡性競爭與產能過剩之苦，近期傳出將有新政策推出，以加強產能調控。據大陸官媒《證券時報》，有業界權威人士證實，料將有重要政策發布，相關主管部門可能發布一份加強光電產能調控的通知文件。

證券時報指，市場傳聞大陸光電產業協會在北京於14至16日連開三天會議，內容涉及「內部保密」及「六部委聯合」。光電產業協會相關人士回應，會議實際為「月度會」。

而針對市場消息指相關主管部門或將發布一份加強光電產能調控的文件，一位行業權威人士回應證實確有此事。中國證券報則引述一名接近主管部門的業內人士稱，該文件將於近日推出，內容涉及對全產業鏈現有產能開工率的限制，並嚴禁新增產能，以儘早推動實現產能供需平衡。

21世紀經濟報導提到，近期大陸光電「反內捲」呼聲持續，上周兩部委公告再次提出價格治理，強調行業協會可調研成本為企業定價提供參考，並指出無序低價競爭對行業發展不利。

此前，大陸工信部及六部門於7月和8月先後召開光電業座談會，提出加強產能調控、規範投資、遏制低價無序競爭等措施，並推動落後產能有序退出。相關部門於9月印發《建材行業穩增長工作方案（2025—2026年）》，提出對光電壓延玻璃產能風險預警由項目管理向規劃引導轉變。

開源證券分析，光電反內捲獲高層支持，方向明確，已取得階段性進展。自2020年以來行業擴產過剩，主產業鏈持續虧損，但輔材環節盈利較好，頭部企業議價能力強。隨著價格傳導和矽料收儲推進，行業供需結構有望改善，頭部企業或率先受益。

不過，路透提到，大陸太陽能產業目前產能接近全球需求兩倍，導致價格暴跌。近期，太陽能玻璃製造商海控三鑫申請破產，業內多家企業近年也出現破產、下市或併購。