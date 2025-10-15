快訊

高關稅衝擊開始有感 IMF：全球經濟成長放緩

聽新聞
0:00 / 0:00

2025上半年大陸伺服器市場 規模倍增

經濟日報／ 記者陳湘瑾／綜合報導

最新數據顯示，2025上半年大陸加速伺服器（主要用於深度學習訓練、大數據處理，簡稱AI伺服器）市場規模達到160億美元，相比2024上半年增長超過一倍。國際數據公司（IDC）預計，到2029年，大陸AI伺服器市場規模將超過1,400億美元。

IDC近日發布最新《中國半年度加速計算市場（2025上半年）跟蹤》報告顯示，2025上半年，從廠商銷售額看，浪潮、新華三、聯想位居前三，合計市占近50%；從產業看，網路服務業依然是最大的採購產業，占整體AI伺服器市場近69%占有率，金融、教育和醫療健康等產業均有超過一倍增長。

報告指出，美國關稅與晶片出口限制強化大陸自主替代的緊迫性，但本土AI晶片仍面臨先進製程受限、軟硬體生態成熟度不足、開發者遷移效率低、大規模集群穩定性有待驗證等核心困難。

規模 製程 美國

延伸閱讀

還附大陸微信帳號！台南某國小學習網站驚見簡體字 教育局：已撤下

反制美開徵港口費 陸宣布制裁韓造船廠5家美國子公司

互徵港口費 華泰證券：陸航運業被徵收幅度高於美方

郝龍斌倡國民黨辯論兩岸政策 籲陸宣布 「台灣不獨、大陸不武」

相關新聞

小米第三款車YU9 多張實車諜照曝光

疑似小米第三款車型（暫稱小米 YU9）在新疆測試的諜照近日在網上曝光，小米創辦人、董事長兼 CEO 雷軍13日在社交媒體...

福建莆田─台灣 貨運航線恢復

在兩岸貨貿持續發展下，據陸媒報導，福建莆田至台灣集裝箱（貨櫃）航線13日恢復運行，在此之前，該航線停航了約半年，未來計畫...

陸統一電力市場 跨區現貨購電

中國南方電網公司、中國國家電網公司13日首次跨電網經營區電力現貨交易達成。來自中國南方五省區電力資源，首次以現貨交易形式...

推動工程科技進步 丁薛祥：加強開放合作

2025年世界工程組織聯合會全體大會13日在上海開幕。中共中央政治局常委、國務院副總理丁薛祥出席開幕式並致辭。丁薛祥提出...

陸eSIM手機時代來了 iPhone Air 本周五預購 華為、OPPO 年底推新機

蘋果宣布中國大陸用戶於本周五（17日）9時起可預購iPhone Air機型，下周三（22日）正式發售，預示大陸eSIM手...

中歐北極貨櫃快航線通航 從寧波舟山港開往英國只要20天

當地時間13日晚上，從大陸寧波舟山港啟程的「伊斯坦布爾橋」號貨輪，歷時20天航行，經北極航道順利抵達英國最大貨櫃港口菲力...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。