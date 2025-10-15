2025上半年大陸伺服器市場 規模倍增

最新數據顯示，2025上半年大陸加速伺服器（主要用於深度學習訓練、大數據處理，簡稱AI伺服器）市場規模達到160億美元，相比2024上半年增長超過一倍。國際數據公司（IDC）預計，到2029年，大陸AI伺服器市場規模將超過1,400億美元。

IDC近日發布最新《中國半年度加速計算市場（2025上半年）跟蹤》報告顯示，2025上半年，從廠商銷售額看，浪潮、新華三、聯想位居前三，合計市占近50%；從產業看，網路服務業依然是最大的採購產業，占整體AI伺服器市場近69%占有率，金融、教育和醫療健康等產業均有超過一倍增長。

報告指出，美國關稅與晶片出口限制強化大陸自主替代的緊迫性，但本土AI晶片仍面臨先進製程受限、軟硬體生態成熟度不足、開發者遷移效率低、大規模集群穩定性有待驗證等核心困難。