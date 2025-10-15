阿里雲海外降價搶AI地盤 部分雲伺服器 ECS 產品最高減逾一成

大陸雲端服務供應商阿里雲官網昨（14）日公告，將於30日12時起，調整部分雲伺服器ECS（Elastic Compute Service；彈性運算服務）產品價格。價格調整涉及的地域包括法蘭克福、東京、杜拜，最高降幅達10.26%，代表阿里再度開啟海外降價攻勢爭奪AI應用地盤。

高盛此前因阿里雲國際化擴張上調阿里的估值，並預計其國際業務營收占比，將從當前的中個位數增長至2028財年的約25%。

ECS指的是雲端服務廠商提供的IaaS（Infrastructure as a Service）層級雲端運算服務。阿里雲官網稱，其ECS服務能免去客戶採購IT硬體的前期準備，讓客戶能便捷、高效地使用伺服器，實現計算資源的即開即用和自動規模化（Auto Scaling）。

公告指出，調整的規格族包括 ecs.c9i、ecs.g9i、ecs.r9i、ecs.ebmc9i、ecs.ebmg9i、ecs.ebmr9i等，皆為面向企業的大規格產品。

第一財經報導，本次降價範圍並不大，但能從中看到阿里雲進攻海外市場的野心。一位行業人士表示，ECS產品一國一價是常態。不同降價策略的背後，阿里雲對具體市場的布局或正在進入精細化運營。

這次阿里選擇降價的雲服務器ECS產品是剛剛上線的第九代產品。阿里雲6月才在法蘭克福節點上線了一系列AI相關產品，即包括第9代ECS企業級實例，等於上線不久便降價，代表阿里雲希望在當地快速增長的AI應用需求中搶奪更多地盤。

據Gartner等機構數據，目前阿里雲在全球雲市場位列第四，落後於亞馬遜、微軟、谷歌雲。