快訊

高關稅衝擊開始有感 IMF：全球經濟成長放緩

聽新聞
0:00 / 0:00

阿里雲海外降價搶AI地盤 部分雲伺服器 ECS 產品最高減逾一成

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導
中國雲端服務龍頭阿里雲。（中新社）
中國雲端服務龍頭阿里雲。（中新社）

大陸雲端服務供應商阿里雲官網昨（14）日公告，將於30日12時起，調整部分雲伺服器ECS（Elastic Compute Service；彈性運算服務）產品價格。價格調整涉及的地域包括法蘭克福、東京、杜拜，最高降幅達10.26%，代表阿里再度開啟海外降價攻勢爭奪AI應用地盤。

高盛此前因阿里雲國際化擴張上調阿里的估值，並預計其國際業務營收占比，將從當前的中個位數增長至2028財年的約25%。

ECS指的是雲端服務廠商提供的IaaS（Infrastructure as a Service）層級雲端運算服務。阿里雲官網稱，其ECS服務能免去客戶採購IT硬體的前期準備，讓客戶能便捷、高效地使用伺服器，實現計算資源的即開即用和自動規模化（Auto Scaling）。

公告指出，調整的規格族包括 ecs.c9i、ecs.g9i、ecs.r9i、ecs.ebmc9i、ecs.ebmg9i、ecs.ebmr9i等，皆為面向企業的大規格產品。

第一財經報導，本次降價範圍並不大，但能從中看到阿里雲進攻海外市場的野心。一位行業人士表示，ECS產品一國一價是常態。不同降價策略的背後，阿里雲對具體市場的布局或正在進入精細化運營。

這次阿里選擇降價的雲服務器ECS產品是剛剛上線的第九代產品。阿里雲6月才在法蘭克福節點上線了一系列AI相關產品，即包括第9代ECS企業級實例，等於上線不久便降價，代表阿里雲希望在當地快速增長的AI應用需求中搶奪更多地盤。

據Gartner等機構數據，目前阿里雲在全球雲市場位列第四，落後於亞馬遜、微軟、谷歌雲。

法蘭克福 客戶

延伸閱讀

雲端AI軍備賽…鴻海大贏家 廣達、緯創等沾光

NBA／合作阿里雲 中國賽將使用360度實時回放技術

歐股收盤走勢分歧 法蘭克福DAX指數再創新高

阿里CEO吳泳銘首提「超級人工智慧」 估未來全球可能僅5-6家平台

相關新聞

小米第三款車YU9 多張實車諜照曝光

疑似小米第三款車型（暫稱小米 YU9）在新疆測試的諜照近日在網上曝光，小米創辦人、董事長兼 CEO 雷軍13日在社交媒體...

福建莆田─台灣 貨運航線恢復

在兩岸貨貿持續發展下，據陸媒報導，福建莆田至台灣集裝箱（貨櫃）航線13日恢復運行，在此之前，該航線停航了約半年，未來計畫...

陸統一電力市場 跨區現貨購電

中國南方電網公司、中國國家電網公司13日首次跨電網經營區電力現貨交易達成。來自中國南方五省區電力資源，首次以現貨交易形式...

推動工程科技進步 丁薛祥：加強開放合作

2025年世界工程組織聯合會全體大會13日在上海開幕。中共中央政治局常委、國務院副總理丁薛祥出席開幕式並致辭。丁薛祥提出...

陸eSIM手機時代來了 iPhone Air 本周五預購 華為、OPPO 年底推新機

蘋果宣布中國大陸用戶於本周五（17日）9時起可預購iPhone Air機型，下周三（22日）正式發售，預示大陸eSIM手...

中歐北極貨櫃快航線通航 從寧波舟山港開往英國只要20天

當地時間13日晚上，從大陸寧波舟山港啟程的「伊斯坦布爾橋」號貨輪，歷時20天航行，經北極航道順利抵達英國最大貨櫃港口菲力...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。