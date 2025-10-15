快訊

高關稅衝擊開始有感 IMF：全球經濟成長放緩

聽新聞
0:00 / 0:00

中歐北極貨櫃快航線通航 從寧波舟山港開往英國只要20天

經濟日報／ 記者陳宥菘／綜合報導
10月13日，從大陸寧波舟山港啟程的「伊斯坦布爾橋」號貨輪，歷時20天航行，經北極航道順利抵達英國最大貨櫃港口菲力斯杜港。 新華社
10月13日，從大陸寧波舟山港啟程的「伊斯坦布爾橋」號貨輪，歷時20天航行，經北極航道順利抵達英國最大貨櫃港口菲力斯杜港。 新華社

當地時間13日晚上，從大陸寧波舟山港啟程的「伊斯坦布爾橋」號貨輪，歷時20天航行，經北極航道順利抵達英國最大貨櫃港口菲力斯杜港，象徵全球首條中歐北極貨櫃快航線成功通航。

綜合央視、新華社報導，「伊斯坦布爾橋」號貨輪滿載約4,000個標準集裝箱（貨櫃），據寧波海關統計，此次出口貨物貨值約人民幣14億元，包括服裝、儲能櫃、動力電池等貨物。該貨輪接下來也將前往德國、波蘭和荷蘭的港口完成卸載作業。

中歐北極快航航線一邊串聯起寧波、上海、青島、大連等大陸主要港口，另一邊連接英國菲力斯杜港、荷蘭鹿特丹港、德國漢堡港、波蘭格但斯克港，是大陸到歐洲主流基本港之間最快的貨櫃航線。

該航線取道北極東北航道直達歐洲，極大地縮短了航運時間和運輸時間。相比中歐班列約25天、蘇伊士運河航線約40天以及好望角航線約50天的航期，具有明顯時效優勢。

負責該航線的海傑航運（香港）有限公司首席運營官李曉斌表示，中歐北極快航航線的海況溫度適合運輸熱敏貨物和時效性要求較高的商品。該艘貨船主要運輸以新能源汽車、鋰電池、光電產品為代表的「新三樣」商品。

報導指出，作為「冰上絲綢之路」核心承載通道之一，中歐北極快航對優化全球供應鏈、促進沿線經貿合作具有重要價值。據悉，海傑航運計畫在2026年投入更多冰區加強型船舶運力，初步實現夏季通航區間的固定航線布置。

大陸對外經濟貿易大學國際經貿學院教授崔凡認為，全球首條常態化運作的中歐北極貨櫃快航航線的開通，對於北極航運資源的開發利用，對北極地區的和平穩定和永續發展，對中歐之間經貿關係的穩定發展，對北冰洋沿岸各國以及對北極事務感興趣的各國之間的務實合作都具有積極意義。

北極 航線 貨櫃

延伸閱讀

航運股全面上漲！00961靠高航運比重與穩配息強勢突圍…近月漲幅3.06％

互徵港口費 華泰證券：陸航運業被徵收幅度高於美方

北極羽賽／強忍傷勢完成2連霸 周天成：為滿場孩子浴血奮戰

北極羽賽／周天成男單2連霸 球評讚戰術出色

相關新聞

福建莆田─台灣 貨運航線恢復

在兩岸貨貿持續發展下，據陸媒報導，福建莆田至台灣集裝箱（貨櫃）航線13日恢復運行，在此之前，該航線停航了約半年，未來計畫...

陸統一電力市場 跨區現貨購電

中國南方電網公司、中國國家電網公司13日首次跨電網經營區電力現貨交易達成。來自中國南方五省區電力資源，首次以現貨交易形式...

推動工程科技進步 丁薛祥：加強開放合作

2025年世界工程組織聯合會全體大會13日在上海開幕。中共中央政治局常委、國務院副總理丁薛祥出席開幕式並致辭。丁薛祥提出...

陸eSIM手機時代來了 iPhone Air 本周五預購 華為、OPPO 年底推新機

蘋果宣布中國大陸用戶於本周五（17日）9時起可預購iPhone Air機型，下周三（22日）正式發售，預示大陸eSIM手...

中歐北極貨櫃快航線通航 從寧波舟山港開往英國只要20天

當地時間13日晚上，從大陸寧波舟山港啟程的「伊斯坦布爾橋」號貨輪，歷時20天航行，經北極航道順利抵達英國最大貨櫃港口菲力...

阿里雲海外降價搶AI地盤 部分雲伺服器 ECS 產品最高減逾一成

大陸雲端服務供應商阿里雲官網昨（14）日公告，將於30日12時起，調整部分雲伺服器ECS（Elastic Compute...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。