中歐北極貨櫃快航線通航 從寧波舟山港開往英國只要20天

當地時間13日晚上，從大陸寧波舟山港啟程的「伊斯坦布爾橋」號貨輪，歷時20天航行，經北極航道順利抵達英國最大貨櫃港口菲力斯杜港，象徵全球首條中歐北極貨櫃快航線成功通航。

綜合央視、新華社報導，「伊斯坦布爾橋」號貨輪滿載約4,000個標準集裝箱（貨櫃），據寧波海關統計，此次出口貨物貨值約人民幣14億元，包括服裝、儲能櫃、動力電池等貨物。該貨輪接下來也將前往德國、波蘭和荷蘭的港口完成卸載作業。

中歐北極快航航線一邊串聯起寧波、上海、青島、大連等大陸主要港口，另一邊連接英國菲力斯杜港、荷蘭鹿特丹港、德國漢堡港、波蘭格但斯克港，是大陸到歐洲主流基本港之間最快的貨櫃航線。

該航線取道北極東北航道直達歐洲，極大地縮短了航運時間和運輸時間。相比中歐班列約25天、蘇伊士運河航線約40天以及好望角航線約50天的航期，具有明顯時效優勢。

負責該航線的海傑航運（香港）有限公司首席運營官李曉斌表示，中歐北極快航航線的海況溫度適合運輸熱敏貨物和時效性要求較高的商品。該艘貨船主要運輸以新能源汽車、鋰電池、光電產品為代表的「新三樣」商品。

報導指出，作為「冰上絲綢之路」核心承載通道之一，中歐北極快航對優化全球供應鏈、促進沿線經貿合作具有重要價值。據悉，海傑航運計畫在2026年投入更多冰區加強型船舶運力，初步實現夏季通航區間的固定航線布置。

大陸對外經濟貿易大學國際經貿學院教授崔凡認為，全球首條常態化運作的中歐北極貨櫃快航航線的開通，對於北極航運資源的開發利用，對北極地區的和平穩定和永續發展，對中歐之間經貿關係的穩定發展，對北冰洋沿岸各國以及對北極事務感興趣的各國之間的務實合作都具有積極意義。