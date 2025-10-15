陸eSIM手機時代來了 iPhone Air 本周五預購 華為、OPPO 年底推新機

蘋果宣布中國大陸用戶於本周五（17日）9時起可預購iPhone Air機型，下周三（22日）正式發售，預示大陸eSIM手機再度落地。大陸三大電信商中國電信、中國聯通與中國移動日前皆官宣獲得大陸工信部商用試驗批覆，能支持eSIM手機業務。同時有訊息稱，華為、OPPO等大陸廠商的eSIM手機最快年底推出。

蘋果CEO庫克（Tim Cook）13日展開訪陸行程，他當日在抖音直播上宣布iPhone Air下周起於大陸發售。蘋果中國官網昨（14）日更新iPhone Air發售信息顯示，在大陸，中國移動、中國電信和中國聯通均可為該產品提供eSIM支持。意味在大陸上市eSIM手機阻礙獲得掃除。

蘋果Air上市離不開大陸電信運營商配合，中國電信稱，目前支持消費者前往營業廳門店辦理開通eSIM手機業務。

陸迎接eSIM手機時代

而中國聯通、中國移動皆於13日宣布，公司正式獲得展開eSIM手機運營服務商用試驗的批覆。

iPhone Air不支援實體SIM卡，只能用eSIM，須等待當地電信商取得eSIM服務許可才能開賣，現在三大電信商都已獲得營運許可。iPhone Air在大陸的售價為人民幣7,999元（約新台幣3.45萬元）起跳。

中國大陸是蘋果重要市場，由於當地支持eSIM的進展較慢，iPhone Air 9月19日在其他市場開賣時，中國大陸沒有來得及跟上。

蘋果9月發表iPhone Air時表示，省去實體SIM卡的空間，能在超薄機身內放入更大的電池。

iPhone Air是蘋果首款只能用eSIM聯網的智慧手機。iPhone 17系列在中國大陸和一些國家仍然可用實體SIM卡，但在美國就只用eSIM。蘋果只能用eSIM的iPhone 17系列手機也配備較大的電池。

中國移動表示，公司提供全體系eSIM產品支持，不僅涵蓋手機這一核心通信設備，還擴展至智慧手表、平板電腦、車載設備等形態。同時主導eSIM晶片與操作系統的國產化技術攻克難關；中國聯通稱其2015年便啟動eSIM技術研發，2018年在大陸推出eSIM可穿戴業務，已累計適配終端75款。

在eSIM電信業務獲進展之際，手機業者也跟進。科創板日報報導，OPPO稱，年底會有首批支持eSIM的手機上市，目前仍按原計畫推進中；另有產業鏈消息稱，華為支持eSIM的手機正在測試中；另接近vivo的人士表示，vivo後續也會推出支持eSIM的機型。

對手機廠而言，推出eSIM手機並不難，產業鏈人士稱，中國大陸廠商在海外發布的手機不少都有eSIM版本。然而，Omdia資深首席分析師楊光認為，「但年底前是否會有還不好說」，他表示，手機廠商的開發、與eSIM平台的對接、必要的監管認證等等都需要一定的時間。但明年應該會有一批eSIM手機出現在市場上。

其實大陸運營商多年前曾啟動eSIM業務，但在2023年因安全風險問題，新業務辦理全面喊停。當時據報eSIM的遠程寫入機制被不法分子利用，導致詐騙案件激增。而本次獲批的為商用試驗牌照，屬於正式運營前的階段性許可，後續試點周期及後續轉正細仍待陸工信部進一步確定。