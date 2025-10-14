小米第三款車YU9 多張實車諜照曝光

疑似小米第三款車型（暫稱小米 YU9）在新疆測試的諜照近日在網上曝光，小米創辦人、董事長兼 CEO 雷軍13日在社交媒體上表示，他已抵達新疆塔縣，參與小米汽車的高原測試。這引發了網友的猜測，認為雷軍可能是在親自測試小米的第三款車。

IT之家報導，除了雷軍，小米汽車高級顧問胡崢楠、小米集團副總裁張劍慧、小米汽車產品部總經理于鍇等高管的社交媒體帳戶 IP 屬地均顯示為新疆，表明他們也參與了此次測試。

雷軍在社交媒體上發布的合照顯示，測試團隊在昆侖山腳下集結，且測試內容豐富，包括小米 YU7 高原續航、充電、防曬等項目。此前，小米 SU7 和小米 YU7 發布前，均有高管參與路測，此次雷軍等高管的行動，似乎預示著小米 YU9 很快就要來了。

從雷軍放出的合照中可以看到這張照片拍攝於昆侖山腳下，值得一提的是，之前就有網傳資訊顯示，小米 YU9 的內部代號可能就是「昆侖」，不過雷軍暫時沒有在社交媒體上透露有關資訊。

自 2024 年 11 月小米 YU9 的諜照曝光以來，其部分資訊逐漸浮出水面。動力方面，該車型基本確定採用增程式混動，且有媒體稱其或將配備 80 度電池，純電續航有望超過 400km。

車身尺寸方面，小米 YU9 車長有望超過 5 米 2，車高可能在 1 米 8 左右。內飾方面，從諜照來看，中控疑似未採用雙連屏設計。輔助駕駛硬體方面，小米 YU9 可能搭載雷射雷達。