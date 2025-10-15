推動工程科技進步 丁薛祥：加強開放合作

2025年世界工程組織聯合會全體大會13日在上海開幕。中共中央政治局常委、國務院副總理丁薛祥出席開幕式並致辭。丁薛祥提出包括加強開放合作、前沿攻關、成果共享、協同治理等4點建議。

中新社報導，丁薛祥表示，為落實聯合國2030年可持續發展議程，需要工程界貢獻智慧和力量。要攜手推動工程科技進步和創新，為世界經濟增長注入強勁動能，不斷增進各國人民福祉，共建清潔、美麗、可持續的世界。

他提出4點建議：一是加強開放合作，共建工程科技全球夥伴關係。深化政府間工程科技戰略溝通，推進工程師資格和工程技術標準的多雙邊互認，以工程紐帶緊密聯結全球創新力量，凝聚推動國際工程科技發展的強大合力。

二是加強前沿攻關，共謀應對全球性挑戰的科技方案。聚焦綠色發展、糧食安全、能源革命等關鍵領域，努力產出更多引領性科技成果，為經濟社會可持續發展提供有力支撐。

三是加強成果共享，共促世界普惠包容發展。實施好「一帶一路」科技創新行動計畫，做好科技減貧合作，支持發展中國家更好融入數字化、智能化、綠色化發展潮流。

四是加強協同治理，共創工程科技發展良好生態。共同落實好習近平主席提出的全球治理倡議，踐行真正的多邊主義，推進構建以聯合國為中心、各國平等參與的全球科技治理體系，打造開放、公平、公正、非歧視的科技發展環境。

本次大會以「工程塑造綠色未來」為主題，由世界工程組織聯合會和中國科協、中國工程院、上海市人民政府共同舉辦。中外政府官員、工程組織代表、科技人員和企業負責人等約760人參加了開幕式。