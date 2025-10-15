陸統一電力市場 跨區現貨購電
中國南方電網公司、中國國家電網公司13日首次跨電網經營區電力現貨交易達成。來自中國南方五省區電力資源，首次以現貨交易形式，跨越傳統的經營區域界限，及時支援華東地區180萬千瓦用電保障，標誌著中國統一電力市場連通機制全面達成，實現電力現貨資源跨電網經營區常態化交易。
中新社報導，此次國家電網公司組織浙江、上海等華東省區申報購電需求，通過交易中心進行量、價申報，參與南方區域（指廣東、廣西、雲南、貴州、海南五省區）現貨市場交易，形成交易電量和價格。從交易結果看，南方區域電力市場通過全域資源統一優化，實現同時滿足南方五省區2.36億千瓦負荷電力供應和華東地區180萬千瓦、共4230萬千瓦時電量的緊急購電需求。
據了解，長期以來，中國跨電網經營區送電均通過中長期交易開展，電力需求和富餘資源未能實現充分匹配。此次交易是首次在國家電網公司和南方電網公司兩大經營區之間實現，並精確到15分鐘尺度的電力現貨交易，且驗證了不同市場規則銜接、跨區輸電通道充分利用、兩大運營機構「聯合交易、調度、結算、運營」等關鍵機制。
