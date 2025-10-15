福建莆田─台灣 貨運航線恢復

快訊

聯合報／ 特派記者陳政錄／北京報導
福建莆田是媽祖的故鄉，也有對台貨運航線。（中新社）
在兩岸貨貿持續發展下，據陸媒報導，福建莆田至台灣集裝箱（貨櫃）航線13日恢復運行，在此之前，該航線停航了約半年，未來計畫以每周保持一個航次的頻率，實現常態化營運。

據陸媒中新社報導，運載60多噸平織布、網布等貨物的「輯薪」輪，13日靠泊福建莆田市莆頭作業區1號泊位卸貨，代表莆田至台灣貨櫃貨運航線正式恢復。

莆田出入境邊防檢查站執勤二隊隊長季上偉說，這是莆田對台貨櫃船舶停航約半年後，首艘抵達莆田的兩岸直航貨櫃船舶。

大陸福建莆田對台貨櫃航線，自2019年4月開通，貨物從台北、台中、高雄等港口運至金門港集中，再海運至秀嶼港，總里程約70海里，單次航程約6.5小時。

報導稱，此次恢復營運後，未來計畫每周保持一個航次，實現常態化運營。不過，陸媒報導未提及近半年停航的原因。

在此之前，2023年2月，隨新冠疫情後兩岸防疫政策調整，當時陸媒也曾報導，莆田對台貨櫃船舶完成疫情後的首次復航。

就兩岸客貨運輸，本月10日在福州舉行，有關十四五規劃、「中國式現代化」的一場記者會上，福建省交通運輸廳廳長王增賢表示，福建沿海港口開通了8條對台客運航線、11條對台貨運航線，對台海上客運量占大陸總量的99%、對台貨櫃運輸量約占大陸總量的30%。

據福建省政府數據，疫情後兩岸「小三通」持續恢復增長，2024年客運量達137萬人次，年增長79%；今年1至8月運送旅客126萬人次，年增長52%。在貨運方面，預計「十四五（2021年到2025年）」末閩台港口貨物吞吐量、貨櫃吞吐量將比「十三五（2016年到2020年）」末分別增長19%、33%。

