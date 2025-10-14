四中全會前與企業家座談 李強：用力擴大內需

中共將於下周召開四中全會前，為聽取「十五五（2026至2030年）」規劃的意見建議，大陸國務院總理李強14日下午，主持召開經濟形勢專家和企業家座談會。李強在會上強調，要持續用力擴大內需，做強國內大循環，不斷形成擴內需的新增長點。

據央視新聞，李強14日下午主持召開經濟形勢專家和企業家座談會，聽取對當前經濟形勢和下一步經濟工作的意見建議。

李強說，對當前經濟形勢，要以更寬的視野準確把握，特別是從五年規劃的實施來看經濟發展的長期趨勢，從人流、物流、信息（資訊）流、資金流的支撐來看經營主體的活力，從國際局勢的變化來看大陸經濟的韌性。

他表示，進一步堅定信心直面問題，堅定不移辦好自己的事，努力完成全年經濟社會發展目標任務。

李強還強調，要加力提效實施逆週期調節，用足用好政策資源，以改革辦法打通堵點卡點；要持續用力擴大內需，做強國內大循環，不斷形成擴內需的新增長點；要多措並舉營造一流產業生態，綜合治理行業無序、非理性競爭，構建創新生態圈。

最後，央視報導稱，李強希望廣大企業家持續開拓創新，為大陸高質量發展多做貢獻，希望專家學者發揮專業優勢，為做好經濟工作和推動十五五發展積極建言獻策。

中共將於10月20日至23日召開二十屆四中全會，將審議《中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十五個五年規劃的建議》稿，為未來五年的經濟社會發展確定基本政策方向。

據央視，此次出席發言的專家和企業家為徐奇淵、陳斌開、楊赫、張瑜、李洪鳳、江鑫、周宇翔和葉國富。

在中美貿易戰的背景下，出席者中，徐奇淵是中國社會科學院美國研究所副所長，陳斌開為大陸中央財經大學副校長，而企業家中，新興產業代表有從事數智化系統開發的黑湖科技創始人周宇翔，和較知名的有零售企業名創優品創始人葉國富。